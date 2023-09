Mou prepara un’altra Roma

AS ROMA NEWS – I 66 minuti di Lukaku con il Belgio sono stati confortanti e hanno mostrato a Mourinho un attaccante in buona forma. Così come i 90 di Evan Ndicka con la maglia della Costa d’Avorio, e quelli di Mancini (uscito però per infortunio) e Cristante con la nazionale azzurra.

Il ko del centrale all’esordio con Spalletti però lo mette in serio dubbio per la partita contro l’Empoli che si giocherà tra una settimana esatta, e allora ecco che è proprio l’oggetto misterioso Ndicka a scaldare i motori.

Il francese ha stentato parecchio nel precampionato, apparendo in ritardo di condizione fisica ma anche dal punto di vista dell’addestramento tattico. Ora però l’infortunio di Mancini dovrebbe permettere all’ex Eintracht Francoforte di esordire titolare dal primo minuto contro i toscani, con Llorente spostato a destra e Smalling centrale.

A centrocampo da valutare le condizioni di Pellegrini, ma è probabile che il capitano possa partire nuovamente dalla panchina. Questa settimana sarà decisiva anche per capire come staranno Renato Sanches e Aouar: Josè Mourinho conta moltissimo su di loro per costruire una Roma diversa da quella vista nelle prime uscite.

Ma è soprattutto sulla coppia Dybala-Lukaku che il tecnico sa di poter fare le sue fortune e quelle del club. La Joya sta rientrando gradualmente in gruppo, e questa settimana comincerà a spingere più forte. Big Rom invece metterà ancora benzina nel motore col Belgio prima di tornare a Trigoria e mettersi a disposizione di Mourinho. Che prepara una Roma nuova con cui organizzare la rimonta.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / Il Romanista