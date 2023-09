Pinto sempre al lavoro: Marcos Leonardo e Prutsev a gennaio, Di Gregorio per il prossimo anno

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Nonostante il mercato sia appena concluso, Tiago Pinto continua a lavorare sia in vista di gennaio che per costruire la squadra del prossimo anno.

Il gm ha prenotato il gioiellino brasiliano Marcos Leonardo, 20 anni, che diventerà giallorosso alla riapertura del calciomercato in inverno: al Santos finiranno 14 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.

I giallorossi, però, sono al completo lì davanti e potrebbero far svolgere un apprendistato di sei mesi in prestito al classe 2003. Una soluzione che garantirebbe più spazio in Serie A alla punta senza le pressioni capitoline, dove la concorrenza con Lukaku, Dybala, Belotti e Azmoun sarebbe decisamente folta oltre che temibile.

Un investimento per il futuro, così come quello che Pinto starebbe valutando per Egor Prutsev, trequartista ed esterno offensivo classe 2002 della Stella Rossa che prenderebbe il posto di Solbakken, passato all’Olympiacos. Pinto sta valutando il suo arrivo già in questa stagione.

Ma oltre all’attaccante, Pinto deve necessariamente cominciare già a muoversi per il portiere: con Rui Patricio che l’anno prossimo saluterà a scadenza di contratto, il gm deve per forza farsi trovare pronto per un sostituto tra i pali. A Trigoria stanno seguendo con grande attenzione la crescita di Michele Di Gregorio, 26 anni, estremo difensore del Monza.

Sembra infatti molto probabile che il nuovo portiere giallorosso verrà scelto tra i tanti ragazzi italiani che stanno emergendo in questi ultimi anni. Carnesecchi dell’Atalanta e Falcone del Lecce gli altri nomi tenuti in grande considerazione dai giallorossi.

Fonti: Tuttosport / La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport