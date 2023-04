Mou presenta l’offerta araba ai suoi collaboratori. E lo staff si divide

NOTIZIE AS ROMA – Centoventi milioni di euro in due anni farebbero vacillare chiunque, compreso José Mourinho, e ancor di più il suo nutrito staff di collaboratori.

Lo Special One, che sta ancora aspettando il famoso incontro con i Friedkin per capire le strategie future della Roma, sta valutando con attenzione l’offerta spaventosa fatta recapitare al tecnico dall’Arabia Saudita da 60 milioni di euro all’anno.

Mourinho, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi) ha radunato i suoi collaboratori e gli ha presentato la proposta araba, che ovviamente è stata accolta da tutti come l’occasione (economica) della vita.

L’allenatore portoghese nel suo discorso ha premesso che la sua idea è comunque quella di restare nel grande calcio e continuare, se possibile, con la Roma. Ma lo Special One ha voluto sentire le voci di chi da anni lo segue in panchina, di chi fa parte della sua squadra e contribuisce ai suoi successi.

E a quel punto lo staff si è diviso: c’è chi dopo il discorso del tecnico è stato immediatamente d’accordo con lui, e chi invece preferirebbe considerare meglio la proposta, allettato da uno stipendio senza precedenti.

Mourinho non ha quindi chiuso la porta all’offerta, anche prendendo in considerazione il parere del suo staff. I sauditi non non gli hanno imposto un ultimatum nel breve periodo e stanno lasciando tempo al tecnico di riflettere sulla proposta e valutarla attentamente anche in virtù dell’evoluzione della situazione con la Roma.

Fonte: Corriere dello Sport