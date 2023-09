Roma al completo, Mou cala gli assi

AS ROMA NEWS – Tutti recuperati, o quasi. Trigoria torna finalmente a riempirsi e domenica sera, contro l’Empoli, Josè Mourinho potrebbe finalmente schierare una Roma molto simile a quella che ha in mente come undici ideale.

In difesa potrebbe farcela Gianluca Mancini che sta molto meglio dopo il problema accusato in Nazionale: starà a Mou decidere se confermare la difesa utilizzata fino ad ora o provare a inserire Ndicka dal primo minuto.

Per un azzurro che recupera ce n’è un altro che deve alzare bandiera bianca: Lorenzo Pellegrini dovrà restare a riposo per guarire dal problema muscolare avvertito nel ritiro dell’Italia. Al suo posto verrà schierato nuovamente Houssem Aouar, recuperato pienamente dopo il problema avuto contro il Milan prima della pausa.

Chance in risalita anche per Renato Sanches, tornato in gruppo nella giornata di ieri. Se il portoghese dovesse allenarsi da qui fino a domenica senza avere ulteriori problemi o fastidi, potrebbe anche giocare dal primo minuto.

L’attacco è il reparto al momento con più soluzioni: Dybala e Lukaku scaldano i motori in vista di domenica sera, ma entrambi difficilmente giocheranno tutti e novanta minuti. Non sarà un problema, perchè Azmoun e Belotti sono in ottime condizioni dopo aver lavorato molto bene in queste due settimane, e sono pronti a ritagliarsi il loro spazio dentro la Roma.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Romanista