Mourinho chiama Totti, ma da Trigoria c’è freddezza. E i Friedkin…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho chiama Francesco Totti alla Roma, e il Capitano risponde presente. Ieri l’ex 10 giallorosso ha creato scalpore parlando apertamente del suo probabile (a suo dire) ritorno a Trigoria, dichiarando: “Mou mi vuole? Penso di sì oppure avete scritto una cavolata. Lui ha detto una cosa, aspettiamo e vediamo che succede”.

Parole che hanno fatto il paio con quelle rilasciate poco dopo al microfono di Ivan Zazzaroni: “Se il prossimo anno tornerei nella Roma? Magari già ci starò“. Insomma, il messaggio è stato lanciato e nemmeno troppo velato.

Il tanto atteso matrimonio è dunque alle porte? Forse. Ma non è detto. Perchè resta da capire l’aspetto più importante della vicenda, e cioè cosa ne pensano i Friedkin. E su questo aspetto non c’è ancora chiarezza. Stando a quanto racconta Il Tempo, da Trigoria c’è freddezza sul possibile ritorno a casa di Francesco Totti, un argomento che al momento non viene preso minimamente in considerazione.

Se così fosse, sarebbe molto difficile pensare a un ritorno imminente nel club dell’ex capitano. Non tutti i quotidiani però la vedono così. Secondo La Repubblica, ad esempio, la proprietà americana non avrebbe affatto chiuso le porte al ritorno di Totti a nella Roma. La partita dunque resta aperta.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport