Mou ridisegna la Roma in Portogallo

AS ROMA NEWS – Molte cose potrebbero cambiare nella Roma a partire dall’anno prossimo. A cominciare dai recuperi di giocatori fondamentali come Wijnaldum e Dybala, e l’inserimento in rosa di Solbakken.

Ma dal mercato di gennaio potrebbero arrivare sorprese anche a centrocampo (se dovesse partire Bove, com’è probabile) e sulla fascia destra, con Karsdorp destinato a fare le valigie davanti a un’offerta a titolo definitivo.

Mourinho dunque potrebbe avere in mano una Roma molto diversa da quella potuta utilizzare nella prima parte di stagione. E per questo sta pensando a dei cambiamenti, anche tattici, su cui lavorare in questo mini ritiro portoghese che attende la squadra a metà dicembre.

Una possibilità è il ritorno alla difesa a quattro: in questo modo Mou allungherebbe la rosa, visto che i centrali diventerebbero quattro per due maglie. Il ritorno a questo sistema, il preferito dello Special One, avrebbe il vantaggio di poter schierare un uomo in più in mezzo al campo: Wijnaldum, quando ci sarà, al fianco di uno tra Matic e Cristante, e Pellegrini.

In avanti, sia nel 4-3-2-1 che nel 4-3-3 o anche nel 4-2-3-1 con il capitano trequartista, ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta, tra Dybala, Zaniolo, Solbakken, El Shaarawy (e Shomurodov se non dovesse partire) che si potrebbero alternare alle spalle di Abraham o Belotti.

Mourinho comincerà a ragionarci da lunedì, quando a Trigoria faranno ritorno i calciatori per preparare la partenza per il Portogallo.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero