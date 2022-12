Roma su Branthwaite: vuole lasciare il PSV, costa 5 milioni

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma ha messo nel mirino Jarrad Branthwaite, 20 anni, difensore centrale inglese dell’Everton, quest’anno in prestito in Olanda, al Psv Eindhoven. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Si tratta di un centrale difensivo di piede mancino, e quindi il profilo richiesto da Mourinho, che ha un costo accessibile: può lasciare il club olandese per 5 milioni di euro.

Al Psv Branthwaite sta giocando però poco (appena 8 presenze e 532 minuti) e già a gennaio vorrebbe cambiare aria, per cercare di trovare maggiore spazio e crescere.

Non sarà comunque semplice arrivare a dama con il giovane difensore dell’Inghilterra Under 20: su di lui ci sono anche tanti club della Premier.

Fonte: Gazzetta dello Sport