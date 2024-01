Mou riporta Cristante in difesa e spera in Pellegrini. Huijsen pronto all’esordio

NOTIZIE AS ROMA – Cristante torna a fare il difensore centrale. Sarà l’ex Atalanta il sostituto, a livello numerico, di Evan Ndicka, partito per la Coppa d’Africa, lasciando un vuoto nella retroguardia giallorossa.

Ai suoi fianchi Mancini, che deve fare i conti con una fastidiosa pubalgia, e Diego Llorente, che tornerà ad agire sul centrosinistra. Sulle fasce Mourinho conferma Zalewski e Kristensen, mentre in mezzo al campo chiederà a Paredes di stringere i denti: l’argentino ha rimediato un duro colpo alla caviglia ed è stato in dubbio fino a ieri, quando ha dato l’ok a Mou.

Con lui giocheranno Bove, ormai diventato indispensabile alla mediana giallorossa, e Lorenzo Pellegrini. Ed è proprio dal capitano che l’allenatore si aspetta quel qualcosa in più che è mancato fino a oggi. Davanti Dybala e Lukaku proveranno a infiammare l’Olimpico.

In panchina c’è abbondanza in attacco, ma l’emergenza in difesa e a centrocampo resta alta: Huijsen sarà l’unico ricambio oltre a qualche ragazzino della Primavera, mentre in mediana Mourinho potrà contare solo Pisilli e Pagano vista la partenza di Aoaur e l’ennesimo stop di Renato Sanches.

Giallorossi.net – T. De Cortis