Roma, conta solo il campo

AS ROMA NEWS – Tante voci, troppe polemiche, parecchia incertezza e qualche timido spiffero dal mercato. Questo inizio di 2024 non è cominciato nel modo migliore per la Roma: l’arrivo di Huijsen non ha di certo acceso le fantasie dei tifosi, costretti a veder valorizzato un 18enne di una rivale per sei mesi pur di aggiungere un tassello nella disastrata retroguardia giallorossa.

E se il mercato di gennaio tinge un quadro emblematico dell’attuale situazione del club, a preoccupare è soprattutto quello che potrebbe accadere tra sei mesi. Tiago Pinto ha annusato l’aria che tira, e ha preferito fare i bagagli e salutare. L’esatto opposto della strada intrapresa da Mourinho, disposto a rimanere a Trigoria nonostante le enormi difficoltà che il club dovrà affrontare per rispettare i paletti di un settlement agreement fin troppo severo.

Chi pensa che cambiare ds possa risolvere magicamente tutti i problemi di questa Roma la fa troppo facile. Il compito che spetterà al successore di Pinto, abile nelle uscite ma un po’ meno nelle entrate, sarà maledettamente difficile. Lo stesso discorso vale per l’allenatore, con Mourinho che dovrà fronteggiare l’emergenza in difesa con un ragazzino di belle speranze che però ha 18 anni e ha giocato appena 12 minuti in Serie A. E che tra sei mesi farà i bagagli per tornarsene a Torino.

Senza Smalling, Ndicka, Kumbulla (ieri stop muscolare per l’albanese), Renato Sanches, Aouar e Abraham, e con Mancini, Cristante e Paredes in diffida, oggi la Roma dovrà provare a battere l’Atalanta di Gasperini nel penultimo scontro diretto di questo ciclo terribile in campionato. Mou sarà costretto a riportare l’ex centrocampista bergamasco in difesa e a mandare in campo un Paredes malconcio in regia.

Huijsen sarà il primo e unico cambio per la difesa, a centrocampo resteranno solo i giovani Pagano e Pisilli. La coperta si fa cortissima, e c’è il rischio concreto che la situazione peggiori per le prossime sfide contro Lazio e Milan. Ma vista la situazione di classifica, stasera sarà fondamentale portarsi a casa i tre punti. Il campo è l’unica cosa che conta. Forza, Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini