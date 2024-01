Serie A: tonfo del Napoli a Torino. La Lazio passa a Udine. Tutto facile per il Milan a Empoli

ALTRE NOTIZIE – Tonfo pesantissimo del Napoli, che crolla in casa del Torino per 3 a 0: Sanabria apre le marcature al 43′, poi gli azzurri restano in dieci (espulso Mazzocchi, appena entrato) e i granata dilagano grazie a Vlasic (53′) e Buongiorno (66′). La squadra di Mazzarri resta ferma a quota 28 punti, con i granata ora a una sola lunghezza.

La Lazio passa sul campo dell’Udinese: Luca Pellegrini segna su punizione (12′), pareggio di Walace e gol partita di Vecino (76). La squadra di Sarri sale a quota 30 punti, scavalcando momentaneamente anche la Roma.

Nel lunch match vittoria del Milan sul campo dell’Empoli: reti di Loftus-Cheek (11′) e Giroud (31′) su rigore, poi nel finale Traoré fissa il punteggio sul 3 a 0 con i rossoneri che rafforzano il terzo posto in classifica salendo a 39 punti.

Giallorossi.net – T. De Cortis