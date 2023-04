Mou sceglie: Abraham o Pellegrini? Il capitano ancora in dubbio per il Feyenoord

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un solo dubbio di formazione in casa Roma in vista della partita di domani sera. La squadra giallorossa svolgerà oggi la rifinitura, poi nel primo pomeriggio partirà per l’Olanda.

Verso le 18:30 è attesa la conferenza stampa di Josè Mourinho, che sarà affiancato da Edoardo Bove: la scelta del giovane centrocampista è una mossa comunicativa dell’allenatore portoghese, che vuole mantenere un profilo basso e non rispondere alle provocazioni lanciate dai calciatori del Feyenoord nelle ultime ore.

Tornando alla probabile formazione, il grande dubbio da sciogliere al momento è legato alla presenza di uno tra tra Abraham e Pellegrini, i due grandi esclusi della partita di Torino.

Il rientro di Matic appare scontato, così come la conferma dell’ex Wijnaldum, in stato di grazia, che agirà sulla trequarti. Resta da capire se lo farà al fianco di Dybala o appunto del capitano, che non è al cento per cento.

L’eventuale rinuncia a Pellegrini implicherebbe il rilancio di Abraham e quindi il ripristino del modulo classico, il 3-4-2-1 con un centravanti di ruolo. Se invece il 7 dovesse giocare, a quel punto a restare fuori sarebbe ancora l’inglese, con Dybala schierato da falso nove.

