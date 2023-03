Mou usa l’arma Spinazzola e rilancia Abraham. Sarri ferma Immobile e punta sull’ex Pedro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Formazioni che paiono scontate per il derby di oggi alle 18. Nella Lazio sembra certo il forfait di Ciro Immobile: l’attaccante ha cercato in tutti i modi di convincere i medici a dargli l’ok per giocare oggi, senza riuscirci.

Il centravanti sperava di poter giocare almeno uno spezzone di gara nella ripresa, ma Sarri, dopo aver consultato lo staff sanitario del club, lo porterà in panchina solo simbolicamente: farlo giocare aumenterebbe il rischio di una ricaduta.

In attacco dunque riecco l’ex Pedro a completare il tridente biancoceleste. A centrocampo, squalificato Vecino, toccherà a Cataldi. In difesa tornano Hysaj e Casale, favorito su Patric.

Nella Roma invece Mourinho punterà forte su Spinazzola, tornato ai suoi livelli: il terzino avrà il compito di spingere forte sulla fascia sinistra. A destra, perso Karsdorp, agirà il polacco Zalewski.

A centrocampo dovrebbe farcela Matic, mentre in attacco Mou pare intenzionato a rilanciare Tammy Abraham: scontata la staffetta con Belotti, pronto a subentrare a partita in corso.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo