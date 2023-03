Un derby da Champions

AS ROMA NEWS – Il morale è alto. I quarti di finale raggiunti in Europa League hanno ridato convinzioni ed entusiasmo a una Roma uscita piuttosto male dal pesante ko casalingo contro il Sassuolo in campionato. Le gambe però restano pesanti dopo le fatiche di coppa.

Che squadra vedremo oggi nell’atteso derby della Capitale è difficile capirlo. La Roma negli appuntamenti importanti non ha mai deluso, forte dell’esperienza di quei giocatori, da Rui Patricio a Dybala, da Smalling a Matic, che sono abituati ad affrontare partite del genere. E anche a vincerle.

Il campionato giallorosso però è stato costellato di passi falsi nel momento in cui la squadra aveva l’occasione di fare il grande salto. L’ultima è capitata domenica scorsa, quando all’Olimpico è stata capace di prendere 4 gol dal Sassuolo, una sconfitta che ha portato la Lazio a due punti di vantaggio proprio alla vigilia di un derby che vale tantissimo in chiave Champions.

E che la Roma non può sbagliare: il vantaggio in classifica degli uomini di Sarri permetterà alla Lazio di poter giocare la partita di oggi sapendo che anche un pareggio sarebbe un risultato utile in chiave quarto posto, perchè lascerebbe i giallorossi ancora dietro di due punti, che sarebbero tre considerato il vantaggio che avrebbe negli scontri diretti. Una vittoria metterebbe addirittura un solco importante tra le due rivali.

Quello di oggi è dunque un derby da vincere per la Roma. Per farlo Mou si affida a Paulo Dybala, assente all’andata, uno che di stracittadine non ne ha mai persa una. La Joya, alla sua prima contro la Lazio, può essere un fattore decisivo in una sfida che si giocherà sul filo di lana. La Roma cercherà di sfruttare le sue armi migliori, partendo dalla sua solidità difensiva, per cercare di colpire la Lazio al momento giusto.

Sarà decisiva la forza del gruppo: la squadra da ieri ha deciso di chiudersi a Trigoria e di vivere queste ore in ritiro fino alla partenza per l’Olimpico di oggi pomeriggio. La posta in palio oggi è altissima.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini