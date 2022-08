MOURINHO: “A volte il calcio può fare schifo. Chi ha dato la colpa a Felix è feccia, stasera giochiamo per lui e per Gini”

AS ROMA NEWS – “A volte il calcio può fare schifo“. Sono le parole con cui Josè Mourinho inizia il suo pensiero affidato al proprio profilo Instagram, riferendosi all’infortunio occorso a Wijnaldum.

“In sole 2 settimane, Gini è diventato uno di noi per le sue qualità umane (le sue qualità calcistiche le conoscevamo già). Purtroppo, in uno sfortunato incidente ha subito un brutto infortunio che lo terrà lontano dal gioco per molto tempo“, ha proseguito il tecnico.

Che poi ha difeso a spada tratta Felix, accusato di aver causato la frattura della tibia all’olandese e successivamente preso di mira sui social da alcuni tifosi per questo motivo. Durissime le parole di Mou.

“Ma non è solo il calcio a fare schifo a volte, anche le persone.. Coloro che hanno dato il via alle voci secondo cui un ragazzo di prim’ordine come Felix potrebbe essere responsabile di ciò che è accaduto è vera feccia. Stasera siamo tutti insieme: giochiamo per la Roma, per Wijnaldum e per Felix“.