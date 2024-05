Mourinho al Fenerbahce, è fatta: accordo raggiunto, 2 anni di contratto

NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho riparte dalla Turchia. E dal Fenerbahce. Dopo l’addio alla Roma nello scorso gennaio, lo Special One è pronto a ricominciare una nuova avventura su un panchina europea.

Stando a quanto riferiscono i giornalisti di Sky Sport Gianluca Di Marzio e Angelo Mangiante, il tecnico portoghese ha raggiunto un accordo con il Fenerbahçe, secondo classificato nel campionato turco la scorsa stagione, per un contratto di due anni.

Lo Special One prenderà quindi il posto di İsmail Kartal, che nella stagione appena conclusa ha portato i gialloblù a giocarsi un posto nella prossima Champions League con ben 99 punti e 99 gol segnati.

The deal is done ✅ #Mourinho to #Fenerbache

Two year contract ✍️ @SkySport Special One pic.twitter.com/uy14yZMAAX

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 31, 2024