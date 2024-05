“ON AIR!” – MATTIOLI: “Sarà la Roma di Dybala o di Angelino?”, CASANO: “Ghisolfi si è messo a disposizione di De Rossi e non a fare il fenomeno”, CANDELA: “David? La Roma deve cercare altro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Dybala è come una bella fidanzata con la quale litighi spesso, poi però nei periodi in cui non litighi ti scordi tutto e pensi solo a quanto è bella e a quanto state bene insieme, e invece dovresti ricordarti che tre giorni fa ti aveva tirato una scarpa perchè c’ha un caratterino… Con Dybala ho sempre l’ansia quando prende un fallo, o vederlo con la mano alta alla fine del primo tempo…ormai abbiamo sviluppato delle paranoie. Però se Dybala riesce a giocare bene 30 partite, le altre 20 chi le gioca? Se tieni lui, devi investire delle risorse sul suo vice, che per me non può essere Baldanzi… David? Mi ricordo che ci segnò col Gent…non è un nove, non è Lukaku, è uno che cerca la profondità, non vuole la palla sui piedi…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Dybala io me lo terrei, me lo coccolo, gli faccio fare una preparazione un po’ diversa da quella degli ultimi anni e provo a cambiare il suo modo di gestirlo. E’ arrivato un punto in cui ha esperienza, è un punto di riferimento anche per la Roma, quando gioca fa ancora la differenza e per questo me lo tengo. Io al posto di Daniele De Rossi me lo terrei tutta la vita… David? Sicuramente sarà un bel giocatore, ma la Roma deve cercare altro. La Roma deve trovare un Osimhen giovane, non possiamo permetterci di spendere 50 milioni per David, perchè poi gli altri giocatori come li prendiamo?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Tiago Pinto al Bournemouth? Potrebbe interessargli Abraham… Se offrisse 30 milioni per Svilar? Io penso che la Roma per quella cifra ci comincia a pensare. Al suo posto potresti prendere Falcone, Vicario o Musso… Io terrei Svilar, per me Falcone è un portiere sopravvalutato, ma se vendi Svilar a 30-35 milioni e ne devi prendere un altro a 15-20, prendi Musso…Di incedibili ce ne sono pochi, invece ce ne sono tanti di invendibili…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Il riscatto di Angelino, che sarebbe stato folle non fare, va nella direzione di De Rossi. Lui lo apprezzava e riteneva giusto prenderlo a gennaio, poi lo fa giocare spesso titolare e lo valorizza, il riscatto era necessario. Si sta seguendo la linea di De Rossi. E’ l’indicazione di un ds che appena arrivato non si è messo a fare il fenomeno, ma si è messo a completa disposizione della Roma, ed è quello che serve alla Roma in questo momento… Mourinho al Fenerbahce? Mi viene da pensare che possa chiedere Bove, un giocatore prendibile anche a una cifra onesta…magari Josè ci porta sta fiche…ma Zalewski non gli interessa?…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Per me Pellegrini e Paredes sono due titolari nella Roma del prossimo anno. Non buttiamo tutto all’aria: Pellegrini nei primi due mesi ha trascinato la squadra, ha fatto otto gol con De Rossi… Tra Cristante e Pellegrini, è vero che il primo era cotto, ma l’altro almeno quando era in forma ha fatto la differenza… Nel centrocampo della Roma le caratteristiche di Paredes le ha solo Paredes, quelle di Pellegrini sono diverse da quelle di Cristante: Pellegrini è uno che va dentro, che calcia da fuori, che fa gol…Cristante è una via di mezzo tra Paredes e Pellegrini, e invece in quel ruolo servirebbe un giocatore dinamico, che rubapalloni, che ha corsa… Poi certo, Pellegrini non può fare il titolare fisso, perchè quando cala devi avere un sostituto all’altezza…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sul mercato della Roma c’è poco da dire, bisogna solo aspettare e sperare… Llorente? Non lo riscatterei mai nella vita…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma non ritiene Abraham un punto di ripartenza dopo l’infortunio. Probabilmente vogliono andare su un altro attaccante e la società non ha fiducia nell’inglese. Il club non crede che possa tornare quello del primo anno. Spero che i Friedkin riescano a migliorare la squadra. Per rimpiazzare Abraham serve uno forte non una scommessa…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Non ci sono le idee chiare nella Roma. Non so se il livello del prossimo anno sarà quello di Dybala o di Angelino. Lo spagnolo è un giocatore discreto che però non ti fa fare il salto in avanti. È un calciatore che ci può stare nella rosa, magari ancora non ha potuto esprimere tutto il suo valore…”

