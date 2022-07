Mourinho boccia Shomurodov e aspetta Belotti

AS ROMA NEWS – L’esclusione di Shomurodov dal viaggio in Israele e dalla partita di domani sera contro il Tottenham fa rumore.

Il giocatore non avrebbe accusato alcun problema fisico, con Mourinho che ha deciso di lasciarlo fuori per pure motivazioni tecniche. Se non è una bocciatura per l’uzbeko, poco ci manca. Per Shomurodov la strada è tracciata: lascerà la Roma.

E così la sua esclusione riaccende le voci di mercato riguardo una sua imminente cessione. L’attaccante ex Genoa ha diverse richieste (in prestito) soprattutto in Italia: Bologna, Sampdoria e Torino sono interessate al giocatore.

L’intreccio di mercato perfetto sembra essere quello con i granata, a caccia di un centravanti per il dopo Belotti. Ed è proprio il Gallo il candidato numero uno a prendere il posto di Shomurodov nella rosa dei centravanti di Mourinho. Per la Roma sarebbe l’ennesimo affare a costo zero.

