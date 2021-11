MOURINHO: “Calafiori out, Pellegrini ci sarà. Abraham tornerà quello di prima. Villar? Bravo con la palla, meno bravo senza” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho è di scena a Trigoria nella conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Roma, gara di campionato che si giocherà domenica 7 novembre all’ora di pranzo. Queste le domande dei giornalisti presenti all’evento e le risposte date dallo Special One sull’impegno di domani e sulla condizione della squadra giallorossa:

Mangiante (Sky Sport): “Ci conferma che Pellegrini ci sarà, mentre non ci sarà Calafiori?”

“Voi sapete tutto… Calafiori è infortunato e non si è allenato, Pellegrini sì”.

Marota (Corriere dello Sport): “E’ soddisfatto del gioco della squadra? Gli attaccanti segnano poco, che ne pensa?”

“Tra i gol segnati e le occasioni create, c’è una contraddizione. Ci sono squadre che con due opportunità ti segnano, noi invece facciamo fatica a tradurre in gol le situazioni che creiamo. Sarebbe più preoccupante se non creassimo o non avessimo il dominio nella partita. Se cominceremo a segnare tutto quello che creiamo, avremo un risultato “ciccio”. Serve pazienza”.

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “Che ne pensa del Venezia di Zanetti? Che insidie ci saranno?”

“Il Venezia gioca bene, ha dei principi, è pericolosa in attacco. Gioca in contropiede e ha potenzialità. Sarà di sicuro una gara difficile”.

Fasan (Il Romanista): “Come pensa di organizzare la difesa viste le assenze a sinistra?”

“Abbiamo tre opzioni, Mancini giocherà, poi uno tra Cristante, Kumbulla e Ibanez. Non abbiamo terzini, ma magari potrei mettere Tripi che non è un terzino ma ha cultura tattica ed è abituato a ricoprire quel ruolo. Su Cristante, sono contento di lui, è bravo in costruzione, ha fatto tanti cambi di gioco, ma è una partita dove non abbiamo avuto problemi difensivi. Le squadre che hanno delle rose con due giocatori bravi per ogni posizioni è facile, in una rosa come la nostra quando abbiamo problemi dobbiamo adattarci mettendo un giocatore che non gioca in quella posizione. Senza tre terzini sinistri, sono fiducioso che possiamo trovare un modo equilibrato di costruire la squadra domani”.

Carboni (Centro Suono Sport): “Può essere la partita di Abraham?”

“Non so se sarà più facile trovare la profondità, loro non hanno punti deboli, sono molto equilibrati e penso che resteranno in Serie A con tranquillità. Chi ha segnato per ora è Ibanez come difensore, e Pellegrini come centrocampista, ed El Shaarawy che non ha giocato sempre. Arriverà il momento di Abraham, per me è lo stesso giocatore che ha fatto molto bene nelle prime cinque-sei partite. Tornerà a segnare, non è un problema”.

Oricchio (Tele Radio Stereo): “Le sono piaciuti Villar e Mayoral? Possono dare il cambio a chi è più stanco?”

“Mi sono piaciuto. Mayoral ha fatto due assist, ha dato movimento e qualità, cambiando la dinamica offensiva. Gonzalo come sempre, mi piace con palla ma non mi piace senza palla e lì deve migliorare. Deve fare uno sforzo, ma il secondo gol di Bodo si è visto che senza palla fa fatica. Ma con la palla lui ha qualità, gli piace dinamizzare il gioco offensivo, e nel secondo tempo con lui e Veretout la squadra ha creato di più”.

Juric (Rete Sport): “Cambierebbe qualcosa che ha fatto, o ripeterebbe le stesse cose?”

“Tu viene qui a tutte le conferenze. Ma o sei molto intelligente e vuoi passare per quello che non lo è, oppure non lo sei. Io voglio pensare che tu sei intelligente, ma che ti piace fare quello che tu fai…”



Giallorossi.net – A. Fiorini