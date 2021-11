MOURINHO: “Tante assenze, siamo in difficoltà. Conte, il Tottenham e le parole di Pinto? Prossima domanda…” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Roma, partita di campionato che si giocherà domani sera a Marassi. Queste le domande dei giornalisti presenti a Trigoria e le risposte date dal tecnico portoghese sull’impegno contro i liguri:

Assogna (Sky Sport): “Conte al Tottenham dice che c’è tanto da fare e bisogna avere pazienza. Sembra di rivedere la situazione della Roma. Lei ha questa pazienza? Pinto ha detto che non farete un instant team…”

“Prossima domanda, per favore…”

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “Shevchenko, un ricordo. E se ha seguito la sua carriera di allenatore?”

“Domanda strana. Dovrebbe essere facile per te decidere se è vero quello che qualcuno ha detto o se è vero che abbiamo un bel rapporto. Non ha niente di più interessante da chiedere?”

“Mi interessa questo…Senza polemiche…”

“Il primo ricordo che ho è quando l’ho visto giocare…Dopo, la storia l’ha fatta lui, c’è poco da dire quando diventi pallone d’oro. E’ una storia fantastica di un giocatore fantastico. E’ la sua prima esperienza come allenatore di club, ma ha fatto molto bene come allenatore dell’Ucraina. Ha una leadership silenziosa, spero che gli possa capitare a lui quello che è capitato a me: ho perso la prima, ma dopo ho vinto tanto. Questo è quello che gli auguro”.

Maida (Corriere dello Sport): “Due positivi in squadra. Pellegrini può avere un ruolo diverso e giocare in mezzo al campo?”

“No, il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana e che voi con le vostre fonti avete capito è il lavoro che va alla spazzatura. Non c’è nessun dubbio. Quello che abbiamo provato lo abbiamo perso nel momento in cui abbiamo perso Cristante. Abbiamo tre terzini sinistri fuori. Dobbiamo trovare soluzioni, c’è chi deve sacrificarsi in posizioni che non sono le loro. Dobbiamo trovare un puzzle che ci permetta di giocare bene e prendere punti. Ma questo è un momento di difficoltà per noi. Su Pellegrini, è una buona opportunità per capire chi di voi è il più bravo. Solo io so come giocheremo domani, non lo sa nessuno, nemmeno i miei assistenti. Le vostre fonti non hanno acqua, sono secche. Sarà divertente per voi pensare a come giocheremo noi e quali giocatori inizieranno la partita”.

Zotti (Il Tempo): “Vista l’assenza di Cristante e la possibile conferma della difesa a tre può essere schierato Zaniolo? Come lo ha visto in settimana?”

“Non vedo Zaniolo a giocare come sei, o come difensore centrale. Non ti dico se giochiamo a tre o a quattro, sei tu che ipotizzi. Le vostre fonti vi dicono che abbiamo lavorato tre, ma ora non vi dico come giocheremo. Nico non influenza questa situazione, tutti sanno dove può giocare”.

Lo Monaco (Il Romanista): “Molti punti interrogativi sulla sua squadra e sul Genoa, è quasi una partita da giocare al buio”

“Diciamo con tante difficoltà. La difficoltà maggiore per gli allenatori è che non abbiamo giocatori importanti che non abbiamo a disposizione. Per noi sarà dura seguire una linea di orientamento, siamo in difficoltà, non abbiamo terzini, siamo in difficoltà anche in mezzo. Entrambi abbiamo bisogno di punti e come sempre quando giochiamo noi sarà una partita divertente e con voglia di vincere”.

Oricchio (Tele Radio Stereo): “È un match da giocare con aggressività dal primo minuto o con più pazienza?”

“Sicuramente il Genoa sarà esaltato dall’arrivo di Shevchenko e della nuova proprietà e l’ambiente sarà difficile. Ma è l’ambiente che vogliamo noi, avremo sempre i tanti tifosi nostri a seguirci e saranno una motivazione per noi. Le difficoltà uniscono le persone, sicuramente avremo voglia di vincere dal primo minuto. Possiamo anche non vincere, ma non può capitare di entrare in campo senza voglia di vincere”.

