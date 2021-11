Smalling ce la fa: il difensore convocato da Mou per Genoa-Roma

AS ROMA NEWS – Chris Smalling torna a disposizione di Mourinho: il calciatore è infatti partito per Genova, dove domani i giallorossi affronteranno la squadra di Shevchenko.

Il calciatore aveva svolto qualche seduta in gruppo, ma sembrava non essere ancora in grado di giocare. Ora però arriva la chiamata del tecnico, che ha perso Cristante per Coronavirus.

“Quando tornerà Smalling? Forse già domani”, ha detto Mourinho alla stampa al termine della conferenza. Resta da capire se il centrale inglese ce la farà a partire dal primo minuto o se siederà in panchina.

Redazione Giallorossi.net