MOURINHO: “Lo Zorya è una squadra organizzata e può metterci in difficoltà. La Conference? Vogliamo vincerla”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia di Zorya-Roma, seconda partita del girone di Conference League. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso ai cronisti presenti:

Che ambiente trovate?

“Ho giocato contro lo Zorya qualche anno fa, a dicembre, potete immaginare che le condizioni erano diverse. Queste sono buone per giocare, non ho visto lo stadio e il terreno, ma si sta bene, la temperatura è perfetta per giocare”.

L’avversario?

“Abbiamo analizzato il possibile, abbiamo visto le partite che hanno giocato in Europa e quella col Bodø, ma anche quelle principali in campionato, come quella con la Dinamo. Magari domani cambiano qualcosa, ma hanno giocato sempre con un modulo fisso, sono una squadra organizzata. Vogliamo vincere, ma loro sono molto organizzati, possono metterci in difficoltà”.

Avete motivazioni in questa competizione?

“Certo, si gioca sempre con le motivazioni. Naturalmente tra Champions e Conference preferisco vincere la Champions, ma giochiamo la Conference e vogliamo vincerla. Ma manca tanto: ora l’obiettivo non è vincere la coppa, ma vincere domani. Poi passare il girone”.

Siete i favoriti per la vittoria?

“Questa cosa di essere favoriti nell’Europa calcistica di oggi è un discorso complesso. Ormai ogni squadra in ogni paese ha lavoro e organizzazione e non si può parlare delle grandissime differenze che si potevano trovare qualche anno fa. È la quarta squadra diversa con cui gioco in Ucraina e non mi ricordo di una partita facile: con l’Inter ho vinto all’ultimo minuto, col Chelsea ho pareggiato, col Manchester, sempre contro lo Zorya, abbiamo vinto 1-0. Non è mai facile e non lo sarà domani. Dobbiamo affrontare con molta concentrazione la sfida, perché non ha niente di facile”.

Ci sarà qualche cambio di formazione? Giocano le secondo linee?

“Le seconde linee non esistono. Una cosa sono i cambi, un’altra le seconde linee. Chiaramente alcuni giocatori devono riposare, altri che non giocano tanto hanno bisogno di possibilità. Ma schiererò una squadra forte e l’obiettivo è quello di vincere la partita”.