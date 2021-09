SHOMURODOV: “Il derby ha avuto un impatto forte, ma ora pensiamo a vincere domani”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Eldor Shomurodov ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Zorya-Roma, gara di Conference League che si disputerà domani alle ore 18:45. Queste le parole del calciatore giallorosso:

Che aspettativa ci sono per questa partita essendo uzbeko?

“Tutti possono giocare, non c’è una aspettativa speciale per il paese. Vogliamo vincerla”

Il derby perso è una motivazione in più per vincere in Europa?

“Non erano facili le squadre affrontate, siamo forti e pronti per vincere in questa partita”.



Che emozioni vi ha lasciato il derby?

“Sicuramente ha avuto un impatto forte, ma ora pensiamo a vincere la partita domani”.

Che pensi del calcio ucraino? Che opinione si ha all’estero?

“Non sono mai stato in Ucraina, ma so che le squadre e i calciatori ucraini sono davvero molto forti”.