AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 29 settembre 2021:

Ore 14:20 – KARSDORP E VERETOUT OUT PER DOMANI – Sia Rick Karsdorp che Jordan Veretout non prenderanno parte alla gara di domani sera. I due calciatori hanno lasciato Trigoria, e non partiranno per l’Ucraina.

Ore 13:10 – ROMA-EMPOLI, ARBITRA AYROLDI – Sarà il signor Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere Roma-Empoli di domenica prossima. Al Var ci sarà invece Mazzoleni di Bergamo.

Ore 11:50 – SPINAZZOLA IN CAMPO A TRIGORIA – Ottimo segnale nell’allenamento odierno per quanto riguarda il recupero di Leonardo Spinazzola: per la prima volta oggi il terzino si è rivisto in campo per allenarsi individualmente. Il giocatore punta a tornare in gruppo a novembre.

Ore 11:00 – DIFFERENZIATO PER VINA E KARSDORP – Squadra in campo per la rifinitura a Trigoria: da segnalare come Karsdorp e Vina stiano effettuando lavoro differenziato, e domani contro lo Zorya potrebbero non esserci.

Ore 10:40 – EVERTON E NAPOLI SU VILLAR – Gonzalo Villar non viene considerato da Mourinho e a gennaio potrebbe lasciare la Roma: dalla Spagna scrivono di un interesse concreto per il centrocampista da parte di Everton e Napoli.

Ore 10:00 – CONFERENZA DI MOU ALLE 18 – Si terrà questo pomeriggio alle ore 18:00 in Ucraina la conferenza stampa di Mourinho e di un giocatore della Roma (ancora da stabilire) alla vigilia del match di Conference League contro lo Zorya.

Ore 9:50 – LA REPUBBLICA: “STIPENDI E NERVI TESI NELLA ROMA” – Aria tesa nello spogliatoio della Roma, almeno secondo La Repubbica: il rinnovo di Pellegrini e lo stipendio di Abraham stanno causando malumori e liti tra i giocatori. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – ALMENO DUE ACQUISTI A GENNAIO – Dopo aver piazzato anche Nzonzi, ora Pinto si prepara al mercato in entrata per gennaio: almeno due gli acquisti, che potrebbero diventare tre in caso di nuove cessioni. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – PELLEGRINI RINNOVA, GIALLOROSSO A VITA – Lorenzo Pellegrini rinnova il suo contratto con la Roma fino al 2026 e sposa i colori giallorossi. Addio clausola, guadagnerà 4 milioni l’anno più bonus. Per l’annuncio si attende il ritorno nella Capitale dei Friedkin.

(In aggiornamento…)