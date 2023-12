MOURINHO: “Con la Fiorentina sarà una partita difficile. Dalla giustizia sportiva mi aspetto giustizia. Il rinnovo? Ho incontrato la proprietà, ma non ne abbiamo parlato” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina, gara di campionato che si disputerà domani sera, ore 20:45, allo Stadio Olimpico.

Queste le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla sfida contro i viola, sulle condizioni dei suoi calciatori e sull’incontro con la procura federale sul caso Marcenaro:

A parte Smalling e Kumbulla, sono tutti recuperati?

Si una buona settimana, abbiamo lavorato bene, ad alta intensità, cosa che non possiamo fare con troppe partite. Smalling niente. Kumbulla è tornato ad allenarsi con noi, se tutto va bene potrebbe giocare qualche minuto con Napoli o a gennaio, sta lavorando bene. Era da tempo che non si lavorava con tutta la squadra.

Che partita si aspetta con la Fiorentina?

E’ una grande squadra, con tante qualità e una grande rosa. Si è visto anche col Parma, dove ha risparmiato tanti giocatori che giocheranno domani. Loro giocano per i nostri stessi obiettivi, si vede dalla loro posizione in classifica. Sarà una partita difficile.

Ha parlato con il procuratore federale, cosa si aspetta dalla giustizia sportiva?

Dalla giustizia sportiva mi aspetto giustizia. Il procuratore federale mi ha dato la possibilità di dirgli quello che potevo dire, ossia la verità. Non ho mai offeso l’arbitro o messo in dubbio la sua qualità. L’espressione era un’espressione normale, la uso anche per me stesso, è stata capita in un modo che non volevo. Dopo la partita ho detto che ha fatto un buon lavoro, non capisco il problema. Ed è questo che ho detto al procuratore federale.

Però hanno fatto discutere anche le sue parole su Berardi…

Quello è un problema del Sassuolo, anche di personalità. Io ero lì prima e dopo la partita. Perchè non mi hanno detto niente? Anzi, mi hanno fatto dei grandi sorrisi, e poi il giorno dopo si lamentano di me con la stampa. Questo è un problema di dignità. Io parlo sempre di persona. Quello che ho detto ho il diritto di dirlo, ma anche il dovere. Perchè chi allena da oltre 20 anni ha il dovere di difendere il calcio, alcune cose nel terreno di gioco non dovrebbero succedere.

Le hanno fatto piacere le parole di Tiago Pinto? Può essere importante anche per il futuro?

Tiago Pinto è la Roma. Quando parla lui, parla la Roma. In quel momento ho sentito che era la società che parlava. Non mi aspetto sostegno della società quando sbaglio, ma quando non sbaglio mi fa piacere che la società mi ha detto “siamo qua”. Utilizzando l’espressione che non userò più: mi ha dato equilibrio emozionale.

Ma le hanno contestato anche la frase sul cartellino di Mancini al decimo minuto?

Ieri sono andato con Tiago Pinto e l’avvocato Conte. Non mi sento di dire più di questo.

Alcuni esperti arbitrali hanno detto: ma Aureliano, Maresca e Rapuano sono tutti arbitri che hanno avuto problemi con la Roma e Mourinho. Lei si sente tranquillo?

Noi allenatori non dobbiamo parlare degli arbitri prima della partita, ne ho discusso anche con il procuratore. Dopo si, ma prima è meglio partire dal principio che gli arbitri vogliono sempre fare bene.

Se oggi le presentassero il rinnovo di contratto, lei lo firmerebbe?

E’ una domanda ipotetica, non è successo, e a me non piace rispondere a domande ipotetiche. Posso dire che la vicinanza della società mi ha fatto piacere. Io do tutto per la Roma, anche quando sbaglio. Non è un segreto: la proprietà è qui, ci siamo parlati ed il nostro rapporto è positivo. Se tu mi chiedi se abbiamo parlato del futuro e della scadenza del mio contratto, la risposta è no.

Pellegrini e Renato Sanches possono giocare dal primo minuto? Averli sarà importante viste le tante partite da giocare?

La nostra rosa senza infortuni è una rosa forte e che mi da parecchie opzioni. A centrocampo le soluzioni ora sono tante. Bove non è più il ragazzino che entra e gioca solo 5 o 10 minuti. Ovviamente avere tutti disponibili è importante. Domani ad esempio non ho 6 a disposizione. Renato è migliorato, ma gli manca ancora qualcosa per la sua forma ottimale. Lorenzo ha fatto una settimana di lavoro ottima, anche con lavoro supplementare. Viste le tante partite abbiamo bisogno di tutti. Mi preoccupa più dietro, con N’Dicka che parte sarà difficile.