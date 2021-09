Mourinho costretto a cambiare: contro il Sassuolo in campo una Roma tutta nuova

AS ROMA NEWS – Una Roma tutta nuova quella che potremmo vedere domenica sera, contro il Sassuolo di Dionisi. Colpa delle nazionali, che hanno rimesso nelle mani di Mourinho diversi giocatori acciaccati.

Mancini e Vina sembrano quelli che più difficilmente ce la faranno a recuperare: il difensore è ancora alle prese con un’infiammazione al piede e ha bisogno di riposo, mentre il terzino arriverà a Roma solo domani mattina e difficilmente verrà mandato in campo contro gli emiliani.

Spazio dunque a Smalling (o Kumbulla, se l’inglese non dovesse farcela a recuperare) e Calafiori, mentre a centrocampo non sono previste novità: Cristante e Veretout dovrebbero guidare il settore nevralgico della squadra.

In attacco sono previste invece diverse sorprese: Zaniolo sta smaltendo i postumi di una dolorosa botta alla coscia, al momento avverte fastidio nel correre, e già oggi effettuerà un primo provino per capire come procede il suo recupero.

Stesso dicasi per Pellegrini, alle prese con il solito fastidio ad una vecchia cicatrice sul flessore. Le prossime 24 ore saranno decisive per capire se sarà possibile recuperarli per Roma-Sassuolo.

Ecco perchè Mou sta pensando di rivoluzionare l’attacco, mandando in campo l’atteso tandem pesante formato da Shomurodov e Abraham, con l’uzbeko spostato più laterale rispetto all’inglese. A completare il reparto avanzato sarebbero Mkhitaryan e Carles Perez. Oggi se ne saprà di più: l’allenamento odierno potrebbe chiarire diversi dubbi.

