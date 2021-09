MOURINHO: “Voglio che la Roma sia felice, che provi sensazioni sconosciute. Le mille partite? Non le ho contate, sono sempre lo stesso”

AS ROMA NEWS – José Mourinho è stato intervistato da O’Jogo ed ha parlato del prestigioso traguardo delle mille panchine che taglierà domenica sera in occasione di Roma-Sassuolo. Queste le sue parole:

“Non ho mai pensato di raggiungere le 1000 partite, né le ho contate, non me ne sono preoccupato. Ma quando mi hanno detto che ne mancavano otto o nove alle 1.000, me ne sono accorto e ho iniziato a fare i conti. 90.000 minuti, più recuperi e supplementari…sono tanti! Non è cambiato nulla in me, nella mia essenza di persona o allenatore.

Tutto ciò che accade ha una sensazione di “déjá vu”, sembra che tutto mi sia successo e nulla mi sorprende. In fondo, è il valore dell’esperienza, un capitale che molti tendono a sottovalutare, ma che, sia nel calcio che nella vita, ha un’importanza molto grande. La cosa più importante è la prossima partita, e la prossima, e la prossima e sempre la prossima…fino all’ultima.

Devo vincere la prossima partita, perché i titoli ripeterebbero sempre quello che ho già vinto. Voglio vincere le partite, voglio vincere la prossima, voglio portare con me i miei giocatori, il mio club e i tifosi. Voglio che mio club sia felice, che provi sensazioni ad esso sconosciute, secondo il nostro potenziale come società”.

Fonte: O Jogo