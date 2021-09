“ON AIR!” – DI GIOVAMBATTISTA: “La Roma ha una voglia matta di tornare in Champions”, MATTIOLI: “Non sarà difficile battere questo Sassuolo”, MAGNI: “Mou prende casa ai Parioli? Forse s’è fatto male i calcoli…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Nelle altre cinque partite del girone di Conference è ipotizzabile un ampio turn over da parte di Mourinho, ma la prima partita, quella di giovedì contro il CSKA, mi aspetto una Roma molto simile a quella titolare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho che va a vivere ai Parioli? Non penso che a qualcuno gliene freghi qualcosa, ma il giorno stesso che il Corriere dello Sport scriveva che andava a vivere a Palazzo Taverna, lui si trasferiva ai Parioli. Prendono buche su buche…ma fate un articolo di calcio, per favore. Con l’avvento dei Friedkin i giornali non ne prendono più una.. La Conference League? All’inizio non me ne fregava niente, ma poi quando comincia a giocarla vuoi vincerla…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mou che sceglie casa a Parioli? Sicuramente meglio di Luis Enrique, che decise di vivere a Formello… Finalmente riparte il campionato, questa pausa delle nazionali ci ha spezzato il ritmo. Non vedo l’ora che arrivi novembre, così ci togliamo tutte le soste e fino a marzo ci facciamo tutta una tirata… Pellegrini e Zaniolo in campo domenica sera? Non penso che giocheranno tutti e due…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho prende casa a Parioli? Si trova a 30 chilometri da Trigoria, io non so se si sia fatto bene i calcoli, dovrebbe farsi 60 chilometri al giorno col traffico di Roma…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “In quale quartiere di Roma andrei a vivere se fossi Mourinho? Io direi l’Aventino, penso sia il posto più bello della città. E’ una zona meravigliosa, specie la parte del Giardino degli Aranci… La giornata di campionato? Tutti pagheranno le nazionali, noi rischiamo di pagarla abbondantemente perchè avremo diversi giocatori non al massimo. Non so se Pellegrini e Zaniolo ce la faranno per domenica, e dover rinunciare a loro oltre a Vina sarebbe un grosso problema. La Roma ha il diritto e il dovere di fare 3 punti domenica, è fondamentale ora non perdere il distacco…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Abraham ha conquistato tutti, così come Mourinho, che si mette seduto su una panchina per la millesima volta. Lui vuole portare a vincere anche la Roma, il club che più ha investito in questo mercato. L’altro giorno ho avuto modo di parlare con dei dirigenti del club giallorosso, l Roma ha una voglia pazza di tornare in Champions, di respirare il calcio che conta, e punta tantissimo su Mourinho. Il Sassuolo? La Roma può fare filotto fino al derby di inizio ottobre, il calendario sorride alla Roma…”

Xavier Iacobelli (Radio Radio): “Il vero campionato comincia oggi. E la Roma può essere davvero protagonista. Questo Abraham può dare grandi soddisfazioni ai tifosi, secondo me sarà grande protagonista della partita contro il Sassuolo di domenica sera… La Roma deve essere applaudita anche per come ha affrontato la Conference League, poi è partita a razzo in campionato. Pronostico di Roma-Sassuolo? Uno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Alla fine mi sembra che Mourinho domenica avrà quasi tutti pronti. La squadra è in ottima salute. Occorre stare attenti all’attacco del Sassuolo, ma Mourinho l’avrà studiata al meglio, e mi aspetto che la Roma la vinca…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Contro questo Sassuolo per la Roma non sarà difficile vincere. L’avversario sta ancora cercando di capire le idee dell’allenatore, e quindi parte sfavorita… Pronostico di Roma-Sassuolo? Dico uno….”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il Sassuolo è battibile, soprattutto da questa Roma che non sta facendo benissimo ma vince. I 9 punti sarebbero importanti per Mourinho, per l’ambiente e per la crescita della squadra. Ma non bisogna dare campo a quei tre davanti, altrimenti potrebbe essere difficile…”

Redazione Giallorossi.net