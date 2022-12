Mourinho ct del Portogallo: lo Special One ci pensa, ma serve l’ok della Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho ci sta pensando davvero. La corte serrata e spietata che i vertici della Federazione portoghese stanno facendo allo Special One cominciano a fare breccia nella testa e nel cuore dell’allenatore.

Che, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sta ora seriamente pensando di accettare questo impegno, seppur restando al timone della Roma e facendosi affiancare da un super staff che gli permetterebbe di gestire le due situazioni.

Riecco dunque tornare in ballo l’ipotesi del doppio incarico, quello di commissario tecnico del Portogallo e di allenatore di club dei capitolini. Ma per realizzare questo ambizioso progetto serve l’ok della Roma, che dovrebbe dare il suo benestare a questa soluzione. Senza il via libera dei Friedkin non se ne farebbe niente: la priorità di Mou resta la Roma, e non ha nessuna intenzione di mollare i giallorossi per diventare ct dei portoghesi.

Per questo la federazione lusitana sta pensando a delle alternative: in ballo ci sarebbe anche Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma ora al Lille, ma sarebbe, come tutte le altre, una scelta di secondo piano.

