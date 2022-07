Mourinho dice no a Zaha: vuole solo Dybala per il salto di qualità

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Josè Mourinho snobba Wilfried Zaha e continua a chiedere solo un nome a Friedkin e Tiago Pinto per l’attacco della Roma, quello di Dybala.

Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Lo Special One vuole che venga risolto in fretta il nodo Zaniolo, e qualora il giocatore dovesse lasciare Trigoria, chiede al suo posto l’attaccante argentino.

Snobbato invece il profilo di Zaha, caldeggiato in questi giorni dagli altri quotidiani. Per Mourinho infatti la Joya sarebbe il profilo ideale per far fare alla Roma il salto di qualità.

Fonte: Corriere dello Sport