CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 17:35 – FELIX E VOLPATO PER ARRIVARE A ZAHA – Per arrivare a Wilfried Zaha (29) la Roma sarebbe pronta a offrire al Crystal Palace uno tra Felix (19) e Volpato (18) oltre a 15 milioni di euro cash. (Repubblica.it)

Ore 16:10 – IL SASSUOLO COMPRA THORSTVEDT, SI LIBERA FRATTESI? – Kristian Thorstvedt è atteso in Italia nelle prossime ore per iniziare la sua avventura al Sassuolo. L’accordo col Genk è stato definito grazie all’offerta da 10 milioni di euro. L’arrivo del centrocampista norvegese potrebbe liberare Davide Frattesi (22), che vuole solo la Roma. (Gazzetta.it)

Ore 14:20 – AOUAR SMENTISCE L’INTERESSE DEL SIVIGLIA: “SCIOCCHEZZE” – Houssem Aouar (24) è ancora in cerca di una destinazione. Il giocatore ha ripreso un tweet nel quale si parla di un presunto interesse del Siviglia definendo la ”notizia” una sciocchezza aggiungendo: ‘‘E’ iniziata un’altra estate di bugie?”.

Ore 10:00 – DEMME SI AVVICINA ALLA ROMA – La Roma è alla ricerca di nuove pedine per rinforzare il centrocampo e sta prendendo piede l’ipotesi Diego Demme (30). Il calciatore del Napoli interessa ai giallorossi ed un suo arrivo è più di un’idea. Operazione slegata dall’affare con il Sassuolo per Frattesi. (alfredopedulla.com)

Ore 9:30 – SOLBAKKEN SUBITO SE PARTE PEREZ – Se Carles Perez (23) dovesse trovare una sistemazione allora si potrebbe chiudere subito col Bodo per Solbakken (23). (Il Messaggero)

Ore 9:10 – ZAHA, IL CRYSTAL PALACE CHIEDE 25-30 MILIONI – La Roma sta valutando l’acquisto di Zaha (29), ma prima deve cedere qualcuno tra Kluivert, Carles Perez ed El Shaarawy. Il Palace chiece 25-30 milioni per l’ivoriano. (Il Tempo)

Ore 8:55 – DYBALA ABBASSA LE PRETESE, E LA ROMA… – Paulo Dybala (28) ha abbassato le sue pretese: ora chiede 6 milioni di euro a stagione. Per la Roma è la prima scelta se parte Zaniolo: Mourinho lo ha chiesto ai Friedkin come rinforzo per l’attacco. (Corriere dello Sport / Sky Sport)

Ore 8:20 – PEDULLA’: “ZANIOLO-JUVE, SOLO QUESTIONE DI TEMPO” – Se per i giornali oggi in edicola il futuro di Zaniolo (23) sembra essere più alla Roma che alla Juve, diametralmente opposte le indiscrezioni di Alfredo Pedullà, che parla di destino segnato per Nicolò…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

