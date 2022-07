ROMA-TRASTEVERE 5-0: a segno Volpato, Smalling, El Shaarawy e Shomurodov. Ecco tutti i gol segnati dai giallorossi

NOTIZIE AS ROMA – Come prevedibile, inizia con una vittoria il precampionato della Roma nel primo test della stagione 2022/23. Il match si è disputato a Trigoria contro il Trastevere a porte chiuse, con i giallorossi che hanno battuto per 5-0 la formazione di Serie D.

Mourinho ha provato la difesa a 4 nonostante l’assenza di Spinazzola, che tornerà lunedì. Assente anche Zaniolo per problemi alla schiena).

Nel match sono andati a segno Smalling (che indossava la fascia di capitano), El Shaarawy, Shomurodov (che ha sbagliato però un calcio di rigore), e Volpato, che invece ha messo a segno una doppietta.

Di seguito il video che ci racconta tutti i gol messi a segno dai giallorossi durante la partita.