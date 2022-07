Roma-Trastevere, Zaniolo non era in campo. Da Tigoria: “Out per lombalgia”. Repubblica.it: “L’infortunio non trova conferme”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo non ha preso parte alla sfida casalinga di questo pomeriggio contro il Trastevere.

Lo rivela in questi minuti il giornalista Roberto Maida del Corriere dello Sport su Twitter, accompagnando la notizia con un “uhm…” che sottolinea la natura sospetta della mancata presenza del giocatore.

Zaniolo fuori per l’amichevole della Roma contro il Trastevere. Uhm… — Roberto Maida (@RobMaida) July 9, 2022

Il riferimento è alle voci di mercato che vedono il giocatore prossimo a una cessione, direzione Juventus. Oggi i giornali per la prima volta aprivano a una possibile permanenza in giallorosso, mentre Alfredo Pedullà raccontava di una cessione imminente ai bianconeri: “E’ solo questione di tempo”, le parole del giornalista di Sportitalia.

L’esclusione di Zaniolo dal test amichevole potrebbe anche nascondere qualche problema di natura fisica, ma riaccenderà comunque le voci sulla sua possibile partenza, direzione Torino.

ULTIMI AGGIORNAMENTI – Stando a quanto trapela da Trigoria, Nicolò Zaniolo non era in campo per colpa della lombalgia. Non ha preso parte al test nemmeno Spinazzola, rientrato prima dalle vacanze e che in questi giorni sta svolgendo lavoro individuale. Secondo Repubblica.it (M. Pinci) però il problema fisico di Zaniolo non trova conferme e la sua esclusione è legata a motivi di mercato: la Roma aspetta l’offerta della Juve, che però non è ancora arrivata. La cessione di De Ligt potrebbe servire a dare la svolta.

Redazione Giallorossi.net