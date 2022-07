Sorpresa Calafiori: Mou lo schiera come centrale di difesa, il terzino manda segnali

AS ROMA NEWS – Buona la prima per la Roma, che nella sgambata a Trigoria contro il Trastevere vince 5 a 0. In evidenza il giovane Volpato, a segno con due bei gol.

Josè Mourinho, scrive oggi La Repubblica (A. Di Carlo), ha alternato il 4-2-3-1 al 3-4-2-1 con Veretout, Faticanti, Bove e Zalewski in mediana. In attacco Carles Perez, El Shaarawy e Felix.

Ma la sorpresa principale è stata la presenza di Riccardo Calafiori nell’inedito ruolo di centrale difensovo, andando a completare il pacchetto arretrato insieme a Smalling e Karsdorp una volta sistemati a tre.

Il giovane terzino si sta impegnando al massimo, ha dato la sua totale disponibilità e potrebbe rappresentare il colpo low-cost per la Roma che si ritroverebbe tra le mani un jolly difensivo.

Fonte: La Repubblica