Pinto non aspetta più, in arrivo due centrocampisti. Per Frattesi settimana decisiva: dentro o fuori

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto non aspetta più e si prepara a regalare due colpi a centrocampo al suo allenatore, Josè Mourinho.

La prossima settimana si preannuncia molto movimentata per il mercato giallorosso: la partenza per il Portogallo è infatti uno spartiacque importante per la pre-stagione romanista, con Mou che vorrebbe avere a disposizione la rosa quasi completa.

Ecco perchè la pazienza di Pinto con il Sassuolo, scrive oggi Il Tempo (E. Zotti), sta per esaurirsi sul fronte Frattesi. Se Carnevali decidesse abbassare il prezzo del centrocampista, la trattativa subirebbe un’accelerata improvvisa, con il giocatore che potrebbe raggiungere la squadra per la seconda parte di ritiro in Portogallo.

In caso contrario la pista Frattesi potrebbe essere abbandonata del tutto per virare su un altro obiettivo. José Mourinho ha fretta di accogliere gli altri due rinforzi chiesti a centrocampo e Pinto è intenzionato ad accontentarlo. Sul mercato la Roma non aspetta più nessuno.

Fonte: Il Tempo