Zaniolo, dalla “rottura totale” con la Roma al giallo del suo infortunio. E dalla Juve nessuna offerta (FOTO)

AS ROMA NEWS – Come era lecito attendersi, l’assenza di Nicolò Zaniolo dalla prima amichevole stagionale della Roma infiamma di nuovo i giornali.

“Zaniolo, lo strappo” titola a tutta pagina il Corriere dello Sport, che parla di “rottura totale” tra il club e il giocatore: il presunto mal di schiena che avrebbe reso indisponibile il giocatore non è stato confermato dall’agente del giocatore.

L’esclusione dunque sarebbe da attribuire allo scontro che è in corso con la Roma e con Mourinho, che spera di avere al suo posto un calciatore più forte nel più breve tempo possibile.

Anche la Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina interamente a Zaniolo, vestendolo addirittura con la maglia bianconera. “Juve, e ora Zaniolo”, titola il quotidiano sportivo milanese. Cherubini sta preparando un’offerta da 50 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, spalmato su più anni.

Alla Roma starebbe bene anche questa formula, l’importante è il prezzo finale dell’affare e la plusvalenza da mettere a bilancio. In tutto questo però c’è un piccolo dettaglio da risolvere: l’offerta, in preparazione ormai da giorni, ancora non c’è. E non è detto che arrivi.

La cessione di De Ligt dovrebbe permettere alla Juventus di formulare questa tanto chiacchierata offerta, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi. L’impressione, scrive La Repubblica oggi in edicola, è che i bianconeri stiano faticando parecchio per arrivare a soddisfare le richieste della Roma.

Diversa la ricostruzione fatta oggi da Il Tempo (E. Zotti) sulla vicenda: la lombalgia che ha fermato Zaniolo è stata confermata anche dall’entourage del giocatore, che parla di una “scelta di prevenzione” per un problema comunque non troppo serio. Nessun caso dunque: la stagione è all’inizio e nessuno voleva correre rischi.

Per il momento alla Roma non sono arrivate offerte ufficiali, con i giallorossi che continuano a chiedere, secondo Il Tempo, 55-60 milioni senza contropartite tecniche. Qualora non arrivassero offerte a Trigoria dopo il rientro dal ritiro in Portogallo, la permanenza di Zaniolo in giallorosso diventerebbe l’ipotesi più probabile.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Tempo