MOURINHO: “Pareggino positivo. Per me il campionato è iniziato alla quarta giornata, ora saremmo in Champions. Pedro? Grande tuffatore…”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Lazio-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore portoghese sul derby di campionato giocato questa sera all’Olimpico contro i biancocelesti.

JOSE’ MOURINHO A DAZN

Approccio importante, poche occasioni. Che sapore ha?

“Sapore di punto. Quando si gioca, si gioca per vincere. Punto positivo, meglio della sconfitta. Loro hanno gli stessi nostri obiettivi, e quando non perdi non perdi tre punti contro un avversario diretto”.

Cambi molto tardi, la squadra sta bene?

“Hanno giocato i giocatori nella miglior condizione. Non ha giocato Renato, Pellgrini e Aouar. Abbiamo giocato con chi poteva avere gamba, testa e anima per una partita di questo livello. Oggi era molto esigente per Karsdorp e Spinazzola. Dietro abbiamo solo questi, non ne abbiamo altri. Quando l’arbitro ha un criterio solo con noi di dare due gialli in 25 minuti a due difensori centrali, lì siamo in difficoltà e cambia tatticamente la situazione. Ho dovuto dire a Karsdorp di non saltare mai su Marusic, perchè sennò lasciava Mancini contro Pedro, che poteva fare anche nuoto perchè si butta in modo fantastico… Buona partita, con personalità, con tanta palla. E’ mancato il gol, abbiamo avuta qualche opportunità, Bove se stava fresco dentro l’area poteva fare meglio. Rui non ha toccato palla, ma quando l’ha fatta, ha fatto una parata straordinaria”.

E’ mancata freschezza sulla trequarti…

“Dybala ha fatto un bel lavoro per noi, ha dato sicurezza alla squadra, potevo cambiarlo prima ma la squadra ha bisogno della sua qualità. E’ un punto, non più di quello”.

Cosa ha detto a Sarri?

“Lui è sempre ultra-simpatico con me, abbiamo scherzato nel prepartita. Ci vogliamo bene, dopo la partita ridevamo perchè nessuno di noi nelle prossime partite ride ma nemmeno piange, è il significato del pareggino…”

Bilancio?

“Bilancio facile: siamo a tre punti dal quarto posto, ma per me il campionato è iniziata alla quarta giornata. Con tutto, siamo a tre punti dalla zona Champions. Se fosse iniziato alla quarta, stavamo dentro la Champions. Una performance disastrosa col Genoa, poi abbiamo fatto un campionato all’altezza de nostro potenziale, danneggiato dal non avere Smalling, Pellegrini, Renato un po’ di qua e di là. Possiamo migliorare, speriamo di essere più felici con questi giocatori con questa storia clinica. Lavoriamo tutti forte per cercare di averli in buona condizione. Vediamo di far migliorare Renato Sanches, ci può dare tanto”.

Quindi è soddisfatto?

“No, sono molto esigente con me stesso. Non sono mai soddisfatto”.

JOSE’ MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Come mai ha aspettato fino all’82’ per i primi cambi? Soddisfatto di come era messa in campo la squadra? Aveva preparato così la gara?

“Sapevo che i due quinti Spinazzola e Karsdorp sarebbe stato difficile fare tutti i 90’, abbiamo avuto un’esigenza diversa, un dispendio emozionale diverse. Anche con Zalewski eravamo a metà e metà, non si è allenato tanto in settimana, poi avevamo Celik e Kristensen. Sapevo che Bove avrebbe dovuto fare un lavoro diverso, avevo i centrocampisti in panchina che non potevano entrare come Pellegrini, poteva entrare Aouar ma non ha la capacità fisica per fare il lavoro di Bove, poteva entrare Renato Sanches ma era difficile per lui entrare in una partita fisica ed esigente. Quando hai Dybala e Lukaku, pensi sempre che sia difficile migliorare, puoi mettere un po’ più di freschezza e qualità, la tendenza è lasciarli in campo. Abbiamo cambiato Dybala per Azmoun, ma non eravamo sicuri di poter migliorare qualcosa. Se il risultato non è quello che vogliamo, per il modo di stare in campo, è stato ok. Diciamo la verità, la Lazio ha preso un palo e Rui Patricio ha fatto una parata straordinaria, ma sentivo che il controllo della partita era nostra, potevamo vincerla. Solo in un momento ho pensato di piangere, quando avevamo palla e abbiamo regalato un corner. Se avessimo preso gol, avrei pianto in campo. Siamo allenati per uscire dal basso e abbiamo regalato un corner”.

Cosa è mancato nella fase offensiva?

“Non è mancata ambizione, lo dico onestamente, penso sia mancata freschezza. Magari sbaglio nella mia analisi, ma Bove mi sembra abbia avuto due palle in area che con più agilità e con meno stanchezza avrebbe potuto definire. È difficile avere 4-5-6 palle gol in queste partite, puoi avere il controllo o no e lo abbiamo avuto contro una squadra che per filosofia è una squadra di palleggio, è una squadra che tiene di più palla. Non ho visto le statistiche, ma dubito che la Lazio abbia fatto più di noi. Potrebbe sembrare mancanza di ambizione, ma può esserci anche un po’ paura. All’intervallo ho detto a Spinazzola e Karsdorp che Ndicka e Mancini erano ammonito e ho detto loro di evitare l’uno contro uno con questa situazione, ho detto loro che dovevamo proteggere i ragazzi con il giallo e saltare in maniera non aggressiva. La paura dell’arbitro ci ha fatto cambiare tatticamente, ci ha fatto essere più bassi. Volevamo aggredirli più alti come fatto all’inizio ma non abbiamo potuto farlo per 90 minuti”.

La zona Champions è a 3 punti soltanto. Pensa che possano essere gli scontri diretti con le avversarie a fare la differenza?

“Siamo lì a 3 punti, con il campionato che è iniziato nella prima gara contro la Salernitana. Ma se il campionato inizia alla quarta e dimentichiamo le prime tre gare con il mercato aperto, con Pellegrini e Dybala out per squalifica, la classifica sarebbe diversa. Siamo a 3 punti perché questa è la natura del campionato, l’Inter sta vincendo… ah sta giocando ora e non sta ancora vincendo? Vabbè, è normale che l’Inter e la Juventus vadano, l’Inter ha una squadra fantastica, la Juventus ha una buona squadra e un fantastico allenatore, l’Empoli ha fatto una partita fantastica con il Napoli, il Monza è venuto qua e ha fatto una partita fantastica, il Milan ha perso 3-2 contro il Lecce, anzi ha pareggiato 2-2. Ora avremo l’Udinese che sta facendo benissimo, è un campionato dove non c’è garanzia per vincere le partite, speriamo che tra due settimane Pellegrini e Renato Sanches siano in condizioni migliori, dietro purtroppo non c’è Smalling e con questa facilità di prendere gialli penso che Ndicka e Mancini siano vicini alla diffida e a essere squalificati”.

Massa non ha avuto coraggio con Immobile?

“Guarda, Colombo era il quarto arbitro e per me è un grande arbitro e grande quarto arbitro. È stato tranquillo, parlava con la panchina della Lazio e la nostra e mi ha detto una cosa per calmarmi, ma è una cosa che non accetto. Mi ha detto che noi non vogliamo fare quel tipo di giallo per protesta e io gli ho chiesto perché lo avessero fatto con Mancini a Milano dopo 10’ e lui mi ha risposto che è un’altra partita. La partita di Milano e quella odierna è dello stesso campionato e questo è un problema. Immobile ha protestato, sappiamo tutti che questo è giallo, lo sappiamo tutti. Immobile ha dominato completamente Massa, però va bene perché ho finito senza gialli grazie a Colombo, top player”.

JOSE’ MOURINHO NEL PREPARTITA

Come si arriva a questo derby? La squadra ha recepito il messaggio di Praga dopo la sconfitta?

“Speriamo. La partita di Praga non possiamo vincerla più, abbiamo perso. Al di là di quello che possa succedere oggi non dimenticherò quella partita. Possiamo vincere oggi e per questo siamo qui”.

Le scelte in mezzo al campo sono quelle che danno più garanzie soprattutto dal punto di vista fisico?

“No. Sanches non è in condizione di fare 90 minuti, Pellegrini ancor meno e Aouar fa fatica quando l’intensità e l’aggressività della partita sono alte. Questi tre (Cristante, Paredes e Bove, ndr) stanno giocando senza nessun problema fisico, per questo ho scelto loro”.

Che squadra affrontate oggi?

“Una squadra in fiducia, che ha vinto una vinto una partita importantissima per loro, che ha avuto tutta la settimana per prepararla, che sa giocare questo tipo di partite e sa anche interpretare la partita in cui si sente più a suo agio per le loro qualità”.