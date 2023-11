RUI PATRICIO: “Partita difficile, pareggio giusto. Abbiamo fatto di tutto per vincere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rui Patricio parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Lazio-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sul derby di campionato appena concluso allo stadio Olimpico:

“Un gran derby, come tutti i derby. Ambiente fantastico, con l’appoggio dei nostri tifosi che sono stati fantastici. Li dobbiamo ringraziare, perché sono troppo bravi. La partita è stata difficile contro una squadra buona, abbiamo fatto di tutto per vincere. Non abbiamo vinto però penso sia un pareggio giusto per tutte e due le squadre”.

Hai fatto alcune parate importanti:

“Tutti abbiamo fatto del nostro meglio. Io faccio il mio e tutti gli altri giocatori fanno lo stesso. Dobbiamo continuare a fare del nostro meglio. Adesso c’è la sosta, ma quando torniamo dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutte le partite”.