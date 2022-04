MOURINHO: “Tre punti importanti. Voglio che Mkihtaryan resti e lui vuole restare. Cristante? Dicono che voglio mandarlo via…”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Sampdoria-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A DAZN

E’ la partita che dà più stabilità alla squadra?

“Era difficile giocare qui. Le squadre di Giampaolo sono molto organizzate, ma sono riuscito a mantenere i piedi per terra dopo il derby. Tre punti importanti. Quel gol se era con un altro allenatore si parlerebbe di calcio fantastico, che parte da dietro. Dopo nel secondo tempo non mi è piaciuto, abbiamo gestito bene ma dovevamo fare il secondo gol.

Prima vittoria a Marassi, ma anche un bernoccolo in testa…

“Tutto a posto…(ride, ndr)”.

Ieri hai parlato di Peppino, ma chi era?

“Era per dire… Qua invece di parlare di Zalewski, si parla sempre di chi non gioca. E’ dura…”

Cristante è quello che riesce a cambiare gioco per gli esterni che creano tanti pericoli…

“Tu sei un allenatore che commenta, è diverso da chi se lo fa commentare. Di Cristante la stampa dice non mi piace e che non voglio, è che l’anno prossimo sarà in vendita”.

Anche Mkhitaryan ha un rinnovo da discutere…

“E’ una grande stagione, io voglio Miki e lui vuole restare, la proprietà vuole che resta. Raiola è innamorato dei suoi giocatori, e se Miki vuole restare sicuramente lo farà”.

Avete gestito pensando al Bodo?

“Non penso. La realtà è che loro hanno cambiato sistema nella ripresa, hanno dato ampiezza al gioco. Penso che la partita è finita quando abbiamo messo gambe fresche, Shmorudov è entrato molto bene. Ma per 30 minuti abbiamo giocato per controllare, ma senza quel fuoco che serve per chiudere la partita. Ma alla fine molto bene, e un buon arbitro”.

Quando ha visto il Bodo estratto cosa ha pensato?

“Che per fortuna sono arrivato tante volte ai quarti di finale. Dobbiamo rispettarli, sono arrivati ai quarti e hanno fatto una cosa storica a Bodo, e che a Roma senza la scusa del campo sintetico ci hanno messo in difficoltà. Sarà difficile e dobbiamo dare tutto”.