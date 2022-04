SAMPDORIA-ROMA 0-1: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match di campionato Sampdoria-Roma, deciso da un gol di Mkhtiaryan a metà del primo tempo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6,5 – Comanda la difesa con carattere, sempre impeccabile nelle rare conclusione dei doriani.

Mancini 6,5 – Difende con efficacia, e non disdegna qualche sortita offensiva.

Smalling 6,5 – Si esalta sulle palle alte. Sempre preciso e puntuale nelle coperture.

Ibanez 6,5 – Parte male, condizionato dal giallo. Ma non perde la testa e chiude a testa alta.

Karsdorp 6,5 – Partita più votata alla difesa. Sempre molto prezioso nelle chiusure e lucido nei disimpegni.

Sergio Oliveira 6 – Non è un fulmine di guerra, questo si è capito. Ma ha un piede educato che anche oggi è servito a far girare il pallone in mezzo al campo. Dal 92′ Kumbulla sv.

Cristante 7 – Altra prestazione di grande spessore. Fisico e geometrie, comanda il gioco con personalità. Splendido il lancio che porta al gol partita.

Zalewski 6,5 – Parte male, ma poi cresce giocando con bella personalità. Fa un mezzo assist per la rete di Mkhitaryan. Dall’80’ Vina sv.

Pellegrini 6,5 – Gioca a tutto campo, creando gioco e cercando di incidere sulla trequarti offensiva. Apprezzabile il lavoro di movimento continuo. Mette lo zampino nell’azione del gol che decide il match. Dal 92′ Bove sv.

Mkhitaryan 7 – Scivola in continuazione, forse per la scelta errata degli scarpini. Poi però realizza la rete che regala tre punti alla squadra. Giocatore prezioso per l’economia e l’equilibrio di questa squadra.

Abraham 6 – Buon lavoro di sponda, ma spreca il regalo di Bereszynski calciando male a porta vuota. Poco cercato dai compagni, oggi non riesce a mettersi in mostra. Dall’80’ Shomurodov sv.

JOSE’ MOURINHO 7 – La sua Roma comincia a prendere forma per mentalità e contenuti. Altra vittoria pesante, altra prestazione gagliarda. La solidità difensiva è un ottimo segnale per il futuro, così come la continuità di risultati che la squadra sta cominciando ad inanellare.

Giallorossi.net – A. Fiorini