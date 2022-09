MOURINHO: “Giocheranno Zaniolo e Camara. Pellegrini troppo importante per noi. L’Helsinki? Sbaglia chi pensa che sarà facile” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Alla vigilia di Roma-Helsinki, seconda partita del girone C di Europa League, l’allenatore giallorosso Josè Mourinho interviene in conferenza stampa.

Queste le dichiarazioni del tecnico portoghese sull’impegno che attende i suoi ragazzi:

Mariani (Sky Sport): “La sua formazione tipo è con Zaniolo-Dybala-Pellegrini e Abraham? Contro il Tottenham parlò di Roma di riferimento?”

“Perchè era una squadra molto forte, quella più forte affrontata anche se era un’amichevole, poderosissima, e non abbiamo avuto problemi difensivi. Abbiamo difenso come squadra, per voi spesso il focus è di chi è responsabilità questo o quel gol, per noi è diverso. Siamo stati sempre in controllo della situazione per 90 minuti, atteggiamento forte, e per quello ho parlato di partita di riferimento. Per novanta minuti quell’atteggiamento non l’ho più visto”.

Domanda di un giornalista finlandese: “Ha avuto occasione di notare qualcosa nella squadra di Helsinki?”

“L’allenatore. Quando una squadra gioca con loro, organizzazione, idea di gioco. Mi piace la squadra. Una buona squadra, molto organizzata, anche bella nella costruzione di gioco. Col Betis risultato falso, poteva essere completamente diverso. Conferma che c’è stata evoluzione nella qualità del calcio scandinavo. Il livello tecnico è migliorata, hanno sempre avuto fisicità. Partita difficile, la gente pensa il contrario, e invece non è facile per niente”.

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Lei ha definito Zaniolo un esempio. Questo Zaniolo è quello che sta cercando? Domani gioca?”

“Gioca. E ripeto: è stato un infortunato senza tranquillità, voleva tornare prima possibile. Ha lavorato forte. Voleva anche rischiare, perchè la partita prima si era messo a disposizione quando sapevamo che non era ancora lì. Ora è preparatissimo per giocare e domani gioca. Non so se avrà 90 minuti, ma sono sicuro che sarà a livello alto. E’ pieno di motivazioni e fiducia, stava giocando molto bene e domani ci sarà”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Il ritorno di Zaniolo comporterà lo spostamento di Pellegrini. Perderà qualcosa lì?

“Io ho parlato di tre Pellegrini titolari. Lui può fare tre ruoli diversi e in ognuno di questi è un grando giocatore, ha un’età che gli permetterà di migliorare, è un giocatore top. Peccato che è solo uno, mi piacerebbe averne tre. Non può fare tutto insieme, è normale, ma la squadra è la cosa più importante e lui come capitano lo sa. Un giocatore deve essere a disposizione della squadra, e lui in questa squadra è super importante per noi, dovunque gioca”.

Valdiserri (Corriere della Sera): “Ci sono piani B per domani in difesa?”

“Piano B per domani, dei tre giocano due. Lascio aperto il piano B…”

Pastore (Il Romanista): “Camara può giocare novanta minuti?”

“No, non novanta minuti. E’ stato un mese senza giocare. Aveva qualche difficoltà fisica quando è arrivato qua. Sta imparando il ruolo e il nostro modo di giocare, ma domani sicuramente giocherà”.

Balzani (Leggo): “Come sta crescendo Bove? Troverà spazio domani? Giocherà Svilar domani?

“Giocherà Rui Patricio, non mi piace che un portiere giochi una competizione e uno l’altra. Svilar giocherà di nuovo, ma non giocherà tutte le partite di Europa League. Ha giocato settimana scorsa e bene, ma stavolta gioca Rui. Bove cresce, ragazzo intelligente, professionista, prende le cose in modo serio e adulto. Migliora, e prende le sue occasioni sia da titolare che entrando dalla panchina. E cresce. Se finirà come Zalewski l’anno scorso è difficile da dire, ma sta crescendo, quello sì”.

Austini (Il Tempo): “Lascerà scegliere ai giocatori chi calcia un rigore. Sembra più una cosa emotiva, che non si può programmare in anticipo”.

“Noi decidiamo prima della partita chi è il primo, il secondo e il terzo. Poi il giocatore deve decidere se se la sente o se lasciare al compagno. Ma ogni partita c’è il primo, nell’ultima era Lorenzo. Se siete interessati a sapere chi sarà il primo domani, sarà Lorenzo”.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini