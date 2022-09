Sylvester Stallone nella Capitale, l’attore posa con la maglia della Roma

AS ROMA NOTIZIE – Dopo aver assistito al Gran Premio di Monza, Sylvester Stallone fa tappa a Roma.

Il noto attore americano, che tra gli altri ha interpretato i celebri personaggi di Rocky e Rambo, ha posato sorridente con la maglia personalizzata della Roma, con il suo nome e il numero 12.

Stallone, infatti, si trova nella Capitale per il lancio della nuova piattaforma di streaming Paramount Plus, che debutta in Italia il 15 settembre.