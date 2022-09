ROMA-ATALANTA: l’arbitro è Chiffi, al Var scelto Di Paolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 7a giornata di campionato, in scena nel weekend.

La Roma ospiterà all’Olimpico l’Atalanta domenica alle 18.00 e ad arbitrare la sfida sarà Daniele Chiffi, coadiuvato da Vecchi e Mastrodonato con Ayroldi quarto uomo. Var affidato a Di Paolo, assistito da Carbone.

Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di Serie A:

SALERNITANA – LECCE Venerdì 16/09 h. 20.45

DOVERI

ROSSI C. – CIPRIANI

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PASSERI

BOLOGNA – EMPOLI Sabato 17/09 h. 15.00

VOLPI

DI MONTE – MASSARA

IV: PICCININI

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE

SPEZIA – SAMPDORIA Sabato 17/09 h. 18.00

SOZZA

CIPRESSA – FONTEMURATO

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARCHETTI

TORINO – SASSUOLO Sabato 17/09 h. 20.45

BARONI

ZINGARELLI – SACCENTI

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: MUTO

UDINESE – INTER h. 12.30

VALERI

PALERMO – MOKHTAR

IV: SACCHI

VAR: AURELIANO

AVAR: GALETTO

CREMONESE – LAZIO h. 15.00

ORSATO

DI VUOLO – LAUDATO

IV: FELICIANI

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO S.

FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00

RAPUANO

MARCHI – CAPALDO

IV: MARCENARO

VAR: LA PENNA

AVAR: ROSSI L.

MONZA – JUVENTUS h. 15.00

MARESCA

PRENNA – DE MEO

IV: MASSIMI

VAR: FABBRI

AVAR: COSTANZO

ROMA – ATALANTA h. 18.00

CHIFFI

VECCHI – MASTRODONATO

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

MILAN – NAPOLI h. 20.45

MARIANI

PRETI – BERTI

IV: DIONISI

VAR: IRRATI

AVAR: GIALLATINI