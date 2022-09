ZANIOLO: “Ho vissuto questo infortunio come un’ingiustizia. Estate movimentata? Un film che si fa la stampa” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo Josè Mourinho, è il turno di Nicolò Zaniolo. L’attaccante giallorosso risponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Helsinki.

Queste le dichiarazioni del giocatore sull’impegno di Europa League in programma domani sera allo Stadio Olimpico.

“Volevi tornare prima. Perchè hai cercato di fare di tutto per tornare?”

“Perché non è mai bello stare fuori, l’ho vissuta come un’ingiustizia. Ho fatto il meglio che potevo fare, il mister mi ha chiesto la disponibilità e io per la Roma, la squadra e il mister ero pronto ad entrare”.

Hai passato un’estate movimentata. Poi hai lavorato molto bene in estate, sei dimagrito. Ora c’è una situazione nuova, Mou ti ha rimesso al centro del progetto. Ora cambiano le prospettive con la Roma? Sei disponibile a fare un percorso lungo con il club?

“Estate particolare non l’h vissuta. Ogni anno devo andare di qua e di là, ma io resto sempre qua. Sono più film che fate voi, la stampa, che cose che io veramente penso. La preparazione la faccio sempre, con gli infortuni che ho avuto voglio farmi trovare pronto e non partire dietro rispetto agli altri. Del contratto abbiamo un anno e mezzo per parlarne, ora però è il momento di pensare all’Helsinki. La Roma mi ha dato tutto e io devo solo ringraziarla”.

A che percentuale sei?

“Come ho detto nelle passate interviste, gli infortuni mi hanno fatto crescere come uomo e come atleta. Mi sento più maturo e più uomo, domani dobbiamo vincere questa partita”.

Come cambia il tuo ruolo con Dybala?

“Non cambia molto, devo attaccare più la profondità, poi con Lorenzo e Paulo possiamo fare male alle squadre. Per me non cambia più di tanto”.

Quanto è importante Mourinho?

“Lo devo ringraziare perché mi ha sempre dato un’altra possibilità in campo, mi sta facendo crescere dal punto di vista calcisticio e personale. Sono contento di averlo come tecnico”.

La Roma è una squadra che rispecchia le tue ambizioni?

“Ogni anno aggiungiamo un tassello in più, siamo una squadra forte e possiamo dire la nostra in ogni competizione. Voglio vincere trofei come ogni calciatore, ne ho già vinto uno per fortuna e voglio vincerne ancora qui a Roma”.

Che ricordi ha della Finlandia?

“Ho giocato con l’Under 19 contro di loro all’Europeo, poi ricordo che c’era il sole 24 ore lì. Ho solo ricordi positivi”.