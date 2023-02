MOURINHO: “Domani la partita più importante. Le parole di Berardi sulla mia permanenza? Solo una sua intuizione” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno di Europa League contro il Salisburgo.

Queste le parole dell’allenatore portoghese sulla partita che attende i suoi ragazzi contro la formazione austriaca:

Sky Sport: “Come stanno Dybala e Abraham? Sono recuperati completamente?”

“Vediamo domani. Non sono sicuramente al 100%, ma sono disponibili ad aiutare. Vediamo che decidiamo. Tutti e tre insieme…tre dubbi insieme è troppo. Però sono disposti ad aiutare, titolari o non titolari”.

AS Roma: “Si aspetta un Salisburgo differente?”

“E’ uno a zero per loro, non lo so…è un vantaggio, seppur minimo. Non mi sembrano come filosofia che è una squadra che viene qua a pareggiare zero a zero. E’ una squadra che cerca di giocare, di attaccare. Magari il destino sarà diverso, perchè la prima partita la squadra che ha avuto grandi occasioni siamo stati noi”.

Gazzetta dello Sport: “Ieri Berardi ha detto che lei rimarrà alla Roma, è soltanto un’intuizione o c’è stato il colloquio?”

“No, è solo un’intuizione sua”.

Corriere dello Sport: “Quanto conterà partecipare alla Champions? Questo traguardo può favorire la sua conferma?”

“Oggi il giorno prima della partita è l’ultima cosa a cui voglio pensare. Voglio pensare al domani, è una partita da dentro o fuori. Non voglio pensare al futuro. Non voglio parlare della mia situazione”.

La Repubblica: “Ha visto gli occhi da KO nei ragazzi? Wijnaldum può giocare dall’inizio?”

“Gini sta migliorando, in quei 10 minuti col Verona abbiamo visto che l’intensità sta aumentando. Ora sì, è un’opzione. Sta migliorando. Non ho visto negli occhi dei ragazzi perchè non era il giorno per vederlo, era un allenamento di bassa intensità, didattico, però sono sicuro che i ragazzi vogliono vincere e che avremo l’atteggiamento giusto. Anche perchè questa squadra mi sorprende quando non ha l’atteggiamento giusto, con tutte le limitazioni dà sempre il massimo. Anche se abbiamo giocatori con qualche problema, domani gli occhi saranno occhi di ragazzi che vogliono vincere”.

Il Romanista: “Voleva tornare sul discorso dei tifosi al termine di Roma-Verona? Che stadio si aspetta?”

“L’altro giorno ho finito la conferenza dicendo che mi scusavo delle mie parole, sono io che devo essere criticato da loro. Mi sono già scusato. Domani mi aspetto la mia squadra con l’atteggiamento giusto, è qui che posso avere un’influenza positiva. Siamo abituati a una curva calda, a una curva che ci ha dato tanto l’anno scorso, specie nelle partite decisive. Hanno giocato con noi e se posso rifarlo aiuta l’inerzia, aiuta l’intensità della squadra. Sarà lo stadio che loro vogliono, e che noi siamo capaci di fare. Ovviamente la squadra col suo atteggiamento e il suo gioco aiuta a un’atmosfera più positiva o più critica. La partita più importante e la competizione più importante è sempre la prossima. Spero che lo stadio capisca che andiamo con tutto quello che abbiamo da dare”.

