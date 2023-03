Mourinho, due settimane per convincere

AS ROMA NEWS – Dopo il bruttissimo passo falso di Cremona, anche Josè Mourinho è finito sotto esame. La squadra ha dimostrato di essere passiva nei momenti difficili, priva dell’ambizione necessaria per raggiungere traguardi prestigiosi come lo era il secondo posto in classifica.

Allo Zini, scrive oggi La Repubblica (M. Juric), il bonus figuracce si è esaurito. La Roma di Mourinho aveva tutte le carte in regola per vincere. Entusiasmo, ricambi, qualità. Ma ancora una volta ha fallito.

Nei prossimi 15 giorni si deciderà molto della stagione romanista, tra Juventus, Real Sociedad e derby. Lo spazio per dare una sterzata c’è ancora, i presupposti meno. Crescita fa rima con continuità, il grande bug di una rosa piena di difetti. Mourinho lo sottolinea non appena ne ha la possibilità, chiedendo a gran voce programmazione futura alla proprietà.

I Friedkin silenziosamente osservano tutto. Vittorie, mal di pancia, sirene di mercato e sonore sconfitte. Giugno è il traguardo. Con il campo giudice ultimo. Per tutti. Anche per lo Special One.

Fonte: La Repubblica