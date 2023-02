Mourinho-Dybala, c’è un patto Champions

AS ROMA NEWS – C’è una promessa reciproca che parte da lontano. E che tutti e due i protagonisti contano di mantenere, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida).

Mourinho ha convinto Dybala a scegliere la Roma garantendogli che sarebbe rimasto fuori dalla Champions League solo per un anno. E Dybala, più recentemente, ha rassicurato Mourinho sulle potenzialità della squadra rincuorandolo verso l’obiettivo, il quarto posto, che resta raggiungibile anche dopo le due sconfitte di questa settimana.

Sono loro, i due fuoriclasse, a dover tirare fuori la squadra dal momento di difficoltà. Dybala non avrebbe mai accettato la Roma se Mourinho non la avesse sedotto con la prospettiva di un ruolo da principe e di un piano di rafforzamento degno. Mourinho non si sarebbe mai rassegnato a un “mercatino” (altra sua espressione) che non includesse il suo Paulino.

Ecco perchè con la Champions in tasca, resterebbero entrambi felici a Trigoria. La Roma senza Mourinho è condannata a reinventarsi e a modificare un programma che i Friedkin, quando le strettoie del fair play finanziario Uefa non avevano ancora riaperto i cantieri, avevano immaginato vincente nel giro di tre anni.

Fonte: Corriere dello Sport