Roma alla conquista dell’Olimpico

NOTIZIE AS ROMA – Arriva l’Empoli appena tre giorni dopo la pesantissima sconfitta interna contro la Cremonese che ha cancellato il primo e forse più concreto obiettivo stagionale della Roma.

La squadra deve farsi perdonare la figuraccia in Coppa Italia con una vittoria che possa far ritrovare il feeling con l’Olimpico che in questa stagione, nonostante i continui sold out, non c’è davvero mai stato. La squadra in casa ha sempre stentato, e anche i numeri sono impietosi: delle otti sconfitte stagionali infatti, ben cinque sono arrivate in casa.

Occhio all’Empoli, una squadra che non si presenterà all’Olimpico come vittima sacrificale: i toscani giocano un calcio molto ben organizzato e con un paio di individualità da tenere d’occhio. La squadra di Zanetti, attualmente sopra la Juventus in classifica, non avrà nulla da perdere trovandosi più vicina all’Europa che alla zona retrocessione. Tutto da perdere invece ce l’ha la Roma, che non può permettersi altre figuracce davanti al proprio pubblico e passi falsi nella sempre affollata corsa Champions.

Mourinho rispolvera i suoi calciatori migliori: Smalling tornerà a guidare la difesa, Matic il centrocampo, mentre Dybala e Abraham avranno il compito di colpire la difesa toscana, supportata dal solito Pellegrini al quale l’allenatore difficilmente concederà un turno di riposo. Rischia di restare fuori invece Celik: Zalewski a destra potrebbe prendere il posto del turco, uscito frastornato dalla gara di mercoledì scorso. E Karsdorp, vicino al ritorno in squadra, potrebbe presto riprendersi una maglia da titolare su quella fascia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini