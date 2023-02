Roma-Empoli, le probabili formazioni dei quotidiani

NOTIZIE AS ROMA – Queste le probabili formazioni della Roma ipotizzate oggi dai principali quotidiani in edicola in vista della partita di questo pomeriggio contro l’Empoli:

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1)

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

