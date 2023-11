MOURINHO: “Dybala e Renato Sanches domani saranno con noi. Il calendario? Deve parlare la società, non posso sempre farlo io” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho incontra la stampa a Trigoria per parlare della sfida di campionato di domani pomeriggio, ore 18, contro il Lecce.

Queste le dichiarazioni del tecnico portoghese in conferenza sulla condizione della sua squadra e sulle insidie del match contro i salentini:

A che punto sono le condizioni di Dybala e Renato Sanches?

Tornano in squadra, ma non in condizioni ottimali. Secondo il reparto medico e secondo i preparatori però tornano senza rischio, che è quello che abbiamo bisogno di sentire sia noi che i giocatori, per avere fiducia. Entrambi ci saranno domani.

Che caratteristiche ha il Lecce e che insidie nasconde la partita di domani?

E’ una squadra fortissima in contropiede e sulle fasce. Ha diverse soluzioni per cambiare durante la partita, e infatti cambiano spesso. Stanno facendo un ottimo campionato, è una squadra difficile.

Una delle critiche dopo Inter-Roma è stata che la Roma non si è giocata la partita, anche se mancavano cinque titolari. Cosa manca alla Roma per giocarsi alla pari queste partite?

Se all’Inter, alla Juve, al Milan, all’Atalanta o alla Fiorentina mancano cinque titolari, ne hanno altri cinque. Da noi non è così. Nella tua domanda c’è la risposta.

Bisogna rassegnarsi al fatto che giocatori come Dybala, Sanches, Spinazzola o Smalling, vista la loro storia clinica, non saranno mai al 100% se non per brevi periodi?

Anche nella tua domanda c’è la risposta. Una cosa è infortunarsi, una cosa è avere una storia clinica con infortuni che si ripetono anno dopo anno. In questo secondo caso è difficile. Prendete ad esempio Bale: in determinati momenti è stato super, ma quando la sua storia clinica non gli permetteva più di stare al suo livello, allenatori come Ancelotti o Zidane avevano alternative per tenere il livello alto. A Roma ci sono giocatori con una storia clinica difficile, ma sono contento di averli quando ci stanno. Altrimenti giocatori come Dybala o Sanches non sarebbero qua.

Però a Smalling avete fatto un biennale…

Non devi parlare con me di contratti. Smalling l’ho avuto al Manchester United, lo conosco meglio di voi e sono felice di averlo quando è a disposizione.

Parliamo ancora di infortuni. Lei ha detto che è comunque contento di avere giocatori anche con una storia clinica, e che la Roma non ha sostituti come altre squadre…

Io sono contento di averli perchè non posso avere altro. Bove e Zalewsky, ad esempio, non sono ancora prodotti finiti. Non mi aspettavo tutte queste domande sugli infortuni. Io sono molto esigente con me stesso, e non mi sono mai accontentato. Ma dopo la partita con l’Inter non ero scontento di me stesso. Fino all’ultimo siamo stati nella partita, e potevamo andare 1-0 per noi. Abbiamo analizzato l’errore sul gol, c’entra anche la stanchezza. I ragazzi hanno fatto bene contro la squadra più forte del campionato. Senza mezza squadra, ma siamo qua. Abbiamo fatto 3 vittorie di fila in campionato che ci hanno ravvicinato all’alta classifica, e domani faremo di tutto per continuare.

A Milano abbiamo visto Celik a sinistra. Lo possiamo vedere anche in futuro?

Cerchiamo di fare il meglio possibile. Tutto ciò che abbiamo fatto è per necessità e per il bene della squadra.

Il calendario porterà a fine dicembre, e a fine campionato, tante partite difficili tutte insieme, ogni 3 giorni. L’amministratore delegato della Lega ha detto se Mourinho parla del calendario cerca alibi. Le che ne pensa?

Il calendario lo conosciamo tutti. Alcune squadre hanno più potenziale per giocare tante partite, altre meno. Ad esempio se noi abbiamo 6 centrali, possiamo giocare ogni 3 giorni. Se ne abbiamo 4, che a volte diventano anche 3 o 2, e diventa difficile. La parola alibi si usa quando si perde, dopo una partita. Del calendario noi invece ne parliamo dall’inizio del campionato. C’è gente che evidentemente non è del mondo del calcio, viene dalla politica o altro, con la cravatta. Bisogna rispettarli, ma è come se io parlassi di fisica atomica o di produzione cinematografica. Loro non sanno cos’è giocare ogni 3 giorni. Oppure, ma sarebbe grave, lo sanno e fanno finta di non saperlo. In lega c’è anche gente con una storia di calcio, sanno le difficoltà, conoscono la stanchezza dei viaggi. Se vuole parlerà il club, non posso essere sempre io. La Lazio avrà un vantaggio nel giocare martedì in coppa mentre noi giovedì, la Roma è penalizzata. I tifosi non sono scemi, ci sarà un motivo se l’inno della serie A viene fischiata ogni volta allo stadio.