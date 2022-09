MOURINHO: “Dybala incredibile, ringrazio Zaniolo. Rosa non da big. Abbiamo calciatori che soffrono la competitività interna”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Empoli-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti al termine della gara di campionato.

JOSE MOURINHO A SKY SPORT

Il gol di Abraham?

“Lo deve fare. Si deve abbassare sia in fase difensiva, in fase di costruzione e poi deve arrivare in porta. Il problema è che questo tipo di calciatore fa fatica mentalmente a farlo. Non volevamo perdere altri punti. Questo lo ha fatto arrivare, anche se far gol a Vicario oggi era un miracolo”.

Anche questo è il calcio.

“Sì, ma potevamo vincere meglio. Siamo una squadra che deve giocare giovedì ancora. Con il 3-1 avremmo gestito meglio le energie. Venivamo da due sconfitte e va bene così. Sette minuti di recupero in vantaggio sono tanti. Faccio i complimenti a Zanetti e all’Empoli, ma abbiamo meritato di vincere”.

Come si gestisce il doppio impegno?

“Le squadre secondarie sono molto brave, lavorano come noi. Prima in Europa prendevi squadre scandinave o slave ed era fatta. Ora, con internet, tutti sanno come si allenano i migliori. Questo rende il tutto più difficile”.

Pensa che il percorso per migliorare è lungo o è soddisfatto?

“A livello di punti non è un problema. Contro l’Udinese è sempre difficile in casa loro. in campionato è come in una maratona. Con un po’ di sfortuna oggi potevamo perdere. La squadra ha iniziato bene, basta vedere la gara contro il Tottenham o le prime due. Siamo una squadra che quando perde giocatori va in difficoltà. Abbiamo un solo Zaniolo. Dico cosa gli ho detto: grazie per essere qui, per avere fatto di tutto per recuperare. Abbiamo perso Wijnaldum, restando solo con Matic e Cristante, che sono simili. Adesso abbiamo perso anche Karsdorp e Zalewski. Non siamo una rosa come le altre big. A inizio stagione pensavo facessimo di più, ma capisco la difficoltà. Noi giochiamo giovedì, poi c’è l’Atalanta, che ha una settimana di preparazione. Io preferisco giocare sempre anche nella settimana. Finalmente delle partite in casa”.

JOSE’ MOURINHO A DAZN

Che peso dà a questo successo?

“Se avessimo perso la terza di seguito sarebbe stato complicato. L’Empoli è forte, è stata una partita difficile. Dopo il 2-1 abbiamo avuto tante occasioni, poi la partita non finiva più. Era importante vincere, ora pensiamo a giovedì”.

Quanto Abraham è coinvolto rispetto allo scorso anno? (Interviene con una battuta anche Luca Toni, ndr)

“Toni non può parlare con me perché mi segnò contro allo stadio Olimpico quando allenavo l’Inter (ride, ndr). Abraham forse è coinvolto di meno perché ci sta Dybala, un giocatore di livello incredibile. Ci mancava Zaniolo anche, per noi è importante. Lorenzo può giocare in zone diverse, quando ci manca un giocatore possiamo andare in difficoltà. Tammy ha più potenziale di quanto crediamo, può dare molto di più”.

La mentalità?

“Per me è cresciuto lo scorso anno, da quando abbiamo vinto la Conference. Non sarà la Champions ma per noi è stata importante. Le aspettative si sono alzate anche quando abbiamo preso questo giocatore fondamentale (Dybala, ndr) che, forse, in condizioni fenomenali non starebbe alla Roma. Dobbiamo crescere sotto altri punti di vista, ci sono giocatori che devono essere più competitivi. L’Europa League è un livello superiore rispetto alla Conference, ma la gestione è molto complicata. Quello che ha fatto Zaniolo per stare qui è stato incredibile: ha lavorato come un animale per stare qui. Ha rischiato, è un esempio di quello che abbiamo bisogno qua. Abbiamo bisogno dei tifosi, abbiamo bisogno delle magliette nere”.

Abraham cosa deve migliorare?

“Deve imparare a vivere con Belotti. Abbiamo avuto due attaccanti oggi, noi abbiamo bisogno di queste opzioni”.

Dybala?

“La crescita è della squadra con lui e lui con la squadra. Chiedere a Paulo dal punto di vista individuale è impossibile. Giocando insieme si può fare tanto”.

Quando si vedrà la migliore Roma?

“Dipende anche dagli altri. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, se si infortunasse un difensore non possiamo giocare più a tre. Andiamo piano piano, giovedì con la maglia nera dobbiamo vincere”.

